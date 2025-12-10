Les liens entre l'industrie du tabac et les fonctionnaires de l'UE ne sont pas suffisamment signalés, selon des militants

Selon un rapport, certaines réunions de l'UE avec l'industrie du tabac n'ont pas été divulguées

Le rapport indique que les fabricants de tabac ont incité l'UE à faire pression sur les pays pour qu'ils adoptent des règles

Des fonctionnaires de l'Union européenne ont tenu de nombreuses réunions non divulguées avec l'industrie du tabac, qui utilise ses relations politiques pour tenter d'influencer la politique de l'Union et au-delà, selon un rapport publié mercredi par des groupes de campagne.

Le rapport, rédigé par les organisations anti-tabac STOP et Contre-Feu, a identifié au moins huit réunions entre des représentants de l'industrie du tabac et des fonctionnaires de l'UE qui n'ont pas été divulguées en 2023 et 2024, citant des documents obtenus par Contre-Feu.

D'autres documents ont révélé une "relation de travail étroite, y compris des échanges d'informations et de conseils, de nombreux courriels, un suivi continu des questions sur plusieurs années et des appels téléphoniques", selon le rapport, ajoutant que les résultats démontrent des failles dans le cadre de transparence de l'UE.

Le rapport ne dit pas que l'industrie du tabac a enfreint des règles, mais il accuse la Commission européenne de ne pas avoir mis en œuvre un traité mondial qui, entre autres, s'engage à protéger les politiques de santé publique de l'influence de l'industrie du tabac.

Un porte-parole de la Commission a déclaré que celle-ci respectait strictement le traité sur le tabac et que les réunions étaient dûment documentées si les conditions applicables étaient remplies. Le porte-parole n'a pas fait de commentaires sur des réunions spécifiques.

La consultation d'une variété de parties prenantes garantit que les politiques de l'UE restent fondées sur des preuves et la Commission a récemment pris des mesures pour accroître la transparence de ses relations avec toutes ces parties prenantes, a déclaré le porte-parole.

Parmi les échanges, des représentants d'entreprises telles que Philip Morris International PM.N et British American Tobacco BATS.L ont demandé à la Commission de faire marche arrière sur les politiques menées dans d'autres pays, notamment à Singapour, en Arabie saoudite et au Mexique.

"L'Union européenne doit s'engager à préserver son influence diplomatique ... afin que l'industrie ne l'exploite pas pour contester ou saper les mesures de lutte antitabac mises en œuvre par d'autres pays", a déclaré Cassandre Bigaignon, responsable du plaidoyer international et européen à Contre-Feu.

PMI et BAT n'ont pas fait de commentaires dans l'immédiat.

Dans les documents, PMI et BAT ont demandé à la Commission de soulever des inquiétudes ou de faire pression pour la suppression des politiques affectant leurs produits, arguant que celles-ci violaient les accords commerciaux ou les discriminaient tout en profitant à leurs rivaux locaux.

PMI a demandé à la Commission d'intervenir sur l'interdiction des produits du tabac chauffés ou sur les plans visant à les taxer au même taux que les cigarettes.

BAT, quant à elle, a demandé à l'UE de contester un projet de l'Arabie saoudite visant à porter à 100 % les droits de douane sur les e-cigarettes. Un fonctionnaire de la Commission a finalement refusé parce que les e-cigarettes de BAT ne sont pas fabriquées dans l'UE, bien qu'il ait noté que l'entreprise avait signalé qu'elle prévoyait une certaine production dans l'UE, comme le montrent les courriels.

Le rapport signale également 257 réunions entre des lobbyistes de l'industrie du tabac et des membres du Parlement européen entre 2023 et 2025. Il indique que 49 organisations liées à l'industrie font activement pression sur les législateurs européens, avec des dépenses collectives de 14 millions d'euros (16 millions de dollars) par an.

En 2023, le Médiateur européen a critiqué la Commission pour sa gestion des interactions avec l'industrie du tabac. (1 $ = 0,8601 euro)