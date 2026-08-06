Les liens de Trump avec le secteur technologique font l'objet de critiques bipartites après que des agents d'IA se sont rebellés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du titre, aucun changement dans le texte)

* L'administration n'a pas communiqué de détails sur les tests volontaires de cybersécurité liés à l'IA annoncés en juin

* Bannon estime que la réglementation de l'IA par la Maison Blanche a été insuffisante compte tenu de la menace pour la sécurité nationale

* Les grands donateurs du secteur des technologies ont versé plus de 300 millions de dollars pour la réélection de Trump en 2024 et soutiennent un comité politique allié

par Courtney Rozen et Alexandra Alper

Dans un rare élan de bipartisme, les démocrates et les partisans conservateurs de Donald Trump attribuent tous deux aux liens du président avec le secteur technologique la réponse limitée de son administration face aux récents piratages menés par les agents IA d’OpenAI et d’Anthropic. Deux semaines se sont écoulées depuis qu’OpenAI a choqué la communauté technologique en révélant qu’un de ses agents d’IA s’était rebellé et avait pénétré dans les systèmes de la société d’IA Hugging Face. La Maison Blanche a déclaré qu’elle surveillait la situation, et Trump a indiqué qu’il étudiait la mise en place de contrôles sur l’IA. Anthropic a déclaré avoir également découvert que certains de ses modèles d’IA avaient piraté les systèmes de trois entreprises.

Steve Bannon, figure médiatique conservatrice, allié de longue date de Trump et ancien conseiller, a déclaré que la réglementation de l’IA par la Maison Blanche était insuffisante compte tenu de la menace qu’elle représente pour la sécurité nationale, rejetant clairement la responsabilité sur la Silicon Valley.

« Il existe une relation trop étroite entre les entreprises et le personnel, non seulement à la Maison Blanche, mais aussi, je pense, au sein de l’appareil de sécurité nationale », a déclaré Bannon à Reuters. « Pourquoi leur permettrait-on d’avoir le contrôle? On ne le fait pas. Et bien que je sois opposé à l’État profond et à l’État administratif, il faut absolument mettre en place au moins un cadre rudimentaire, une sorte d’appareil réglementaire », pour encadrer l’IA, a-t-il ajouté.

Le sénateur américain Ron Wyden, de l’Oregon, a exprimé des préoccupations similaires.

« Trump a été aux abonnés absents parce qu’il pense que les milliardaires propriétaires des entreprises d’IA sont de son côté. Au lieu d’essayer de résoudre ces problèmes, Trump et ses alliés républicains s’attachent à bloquer les lois étatiques sur l’IA et à démanteler les protections élémentaires que des entreprises comme Anthropic ont mises en place concernant l’utilisation de leurs modèles », a déclaré le démocrate.

Les relations entre Anthropic et le gouvernement se sont rompues cette année après que l’entreprise a refusé d’autoriser l’armée américaine à utiliser ses modèles d’IA pour la surveillance de masse sur le territoire national et pour des systèmes d’armes entièrement autonomes. La Maison Blanche et OpenAI n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Le porte-parole d’Anthropic a refusé de s’exprimer.

Bannon et Wyden rejoignent une poignée de voix issues de tout l’éventail politique qui s’inquiètent de ce que les liens de Trump avec les géants de la tech puissent l’aveugler face aux dangers de l’IA et le dissuader de prendre des mesures significatives. Les entreprises technologiques et leurs dirigeants ont versé plus de 300 millions de dollars pour soutenir la campagne de réélection de Trump en 2024 ainsi que MAGA Inc, un comité d’action politique aligné sur le président. Le président a également nommé des acteurs du secteur à des postes clés. L’administration Trump a déclaré en juin qu’elle demanderait à des développeurs d’IA tels qu’OpenAI et Anthropic de soumettre volontairement leurs modèles d’IA dotés de capacités de piratage avancées à des tests de cybersécurité menés par le gouvernement avant que les entreprises ne les mettent à la disposition du public. L’administration n’a pas encore communiqué de détails sur le fonctionnement de ces tests, mais Reuters a rapporté que seuls quelques modèles seraient soumis à ces tests volontaires.

Le député démocrate du Texas, Gregorio Casar, a déclaré que Trump « échouait complètement » à protéger les Américains contre les dangers de l’IA.

« Il a empoché des millions auprès de milliardaires du secteur de l’IA. Aujourd’hui, alors que des problèmes de cybersécurité liés à l’IA extrêmement dangereux se font jour, il affirme avoir mis en place un examen “volontaire” dont personne n’a vu la couleur. Il dort au volant. Trop occupé à s’enrichir pour protéger nos emplois ou notre sécurité nationale », a-t-il écrit dans un message publié sur la plateforme de réseaux sociaux X.

Les dirigeants d’entreprises spécialisées dans l’IA et les investisseurs figuraient parmi les plus gros donateurs individuels de MAGA Inc. en 2025.

Le président d’OpenAI, Greg Brockman, et son épouse, Anna Brockman, ont versé à eux deux 25 millions de dollars au comité en 2025, selon les registres de la Commission électorale fédérale. La société de capital-risque Andreessen Horowitz, investisseur dans OpenAI, ainsi que ses cofondateurs Ben Horowitz et Marc Andreessen, ont versé au total 12 millions de dollars au comité depuis la deuxième investiture de Trump. La société, ses cofondateurs et les Brockman n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Asha Jadeja, investisseuse chez Google, Elon Musk, directeur général de SpaceX, et Stephen Schwarzman, directeur général de Blackstone, ont versé chacun au moins 5 millions de dollars au comité en 2025, selon les registres de la FEC. Blackstone est un investisseur dans les infrastructures d’IA, notamment dans une entreprise de cloud IA en partenariat avec Google, l’un des trois principaux développeurs d’IA aux États-Unis. Asha Jadeja, Elon Musk, Stephen Schwarzman et Blackstone n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Amy Kremer, une militante de droite et partisane de Trump qui a contribué à l’organisation du rassemblement du 6 janvier ayant précédé l’émeute du Capitole, a accusé le secteur de construire « un fossé autour de la Maison Blanche ». Trump a également accueilli des dirigeants du secteur au sein de son administration, notamment le milliardaire Elon Musk, qui a supervisé les réductions d’effectifs fédéraux décidées par le président au cours des premiers mois de son second mandat. Musk a dépensé plus d’un quart de milliard de dollars pour aider Trump à remporter l’élection de 2024, selon les documents de campagne examinés par Reuters. Trump a également nommé David Sacks, un investisseur en capital-risque de la Silicon Valley, au poste de « tsar de l’IA » à la Maison Blanche, aux côtés de Sriram Krishnan, d’Andreessen Horowitz, et de Michael Kratsios, de Scale AI.

Sacks et Krishnan ont depuis quitté l’administration Trump, bien que Sacks reste conseiller externe de la Maison Blanche en matière de technologie. Sacks a plaidé en faveur d’une approche non interventionniste du président en matière de réglementation de l’IA, arguant que des règles ralentiraient le secteur dans sa course face à ses concurrents chinois. L’administration Trump a tenté de persuader le Congrès d’adopter une loi visant à restreindre les réglementations des États en matière d’IA, une idée que le Sénat américain a rejeté à une écrasante majorité . Krishnan, Kratsios et Sacks n’ont pas répondu à nos demandes de commentaires.