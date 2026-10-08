Les législateurs tirent la sonnette d'alarme face au projet de Google visant à acquérir les données de Spirit Airlines pour ses modèles d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, plus de 120 législateurs américains ont fait part de leurs inquiétudes concernant l'acquisition, par la filiale Google d'Alphabet, des données internes de la compagnie aérienne Spirit Airlines, aujourd'hui disparue, pour un montant de 10 millions de dollars, dans le but d'entraîner des systèmes d' .

Les législateurs, menés par la sénatrice Elizabeth Warren et le député Steven Horsford, ont indiqué que cette vente porterait sur 100 millions d’e-mails, 500 millions de messages Microsoft Teams et d’autres dossiers relatifs aux employés.

Les législateurs ont demandé à l'entreprise d'"exclure autant que possible les informations relatives aux employés de cette transaction".