Les législateurs suisses reflètent un changement d'orientation vis-à-vis des banques avec leur décision concernant les fonds propres d'UBS

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* UBS confrontée à des règles plus strictes en matière de fonds propres après l'effondrement du Crédit Suisse

* Le soutien du Parlement en faveur d'une réglementation plus stricte a été largement partagé

* La stratégie de lobbying d'UBS est jugée par certains comme contre-productive

par Dave Graham

La décision prise par les législateurs suisses de résister aux appels lancés par UBS

UBSG.S et les grandes entreprises en faveur d’un assouplissement des nouvelles règles bancaires a mis en évidence les inquiétudes concernant les risques posés par l’une des institutions les plus en vue du pays après l’effondrement du Crédit Suisse en 2023.

Le vote de mercredi à la Chambre haute en faveur d’une augmentation du montant des fonds propres que l’UBS, dont le bilan dépasse celui de l’économie suisse, doit détenir pour garantir ses filiales étrangères, est allé plus loin que ne l’avaient prévu de nombreux analystes politiques.

"Les gens en ont vraiment assez. Ce n'était pas un vote de conviction, mais plutôt une réaction motivée par la crainte de leurs propres électeurs", a déclaré Cédric Wermuth, co-chef des sociaux-démocrates suisses.

Après deux crises bancaires majeures en l’espace de deux décennies, ce vote a montré que la pression avait atteint un point tel que le Parlement ne pouvait plus ignorer la demande populaire en faveur de règles plus strictes, a-t-il déclaré à Reuters.

La plupart des sénateurs appartenant à des partis du centre, du centre-droit ou de droite se sont ralliés aux députés de gauche pour voter en faveur d’une obligation faite à UBS de garantir ses filiales étrangères avec 90% de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1), plutôt que d’opter pour un plan plus modéré qui aurait coûté moins cher à la banque.

S'exprimant en faveur de cette mesure, le député du Parti du centre Pirmin Bischof a déclaré que la chute du Crédit Suisse rendait indispensable que la Suisse s'assure que cela ne puisse plus jamais se reproduire.

Ce vote fait suite à un long processus de consultation au cours duquel les cantons suisses et les organisations patronales avaient exhorté le gouvernement à aligner les exigences de fonds propres sur celles des autres grands centres financiers, exprimant ainsi leurs inquiétudes quant à la compétitivité de la Suisse.

Un sondage suisse publié en juin a révélé que 79% des personnes interrogées soutenaient clairement ou plutôt des exigences de fonds propres plus strictes, même si cela impliquait pour UBS de verser des dividendes moins élevés ou de devoir accepter une croissance moindre. Seuls 9% partageaient l’avis contraire.

Jakob Tanner, professeur d’histoire à l’université de Zurich, a déclaré que le scepticisme avait été alimenté par les milliards de dollars de primes versées par le Crédit Suisse entre 2010 et 2022, alors même que la banque accumulait les pertes qui ont fini par la faire sombrer.

Une étude récente publiée par l’Association suisse des banquiers a montré que si 53% de la population avait une opinion positive des banques en 2025, ce chiffre était en baisse par rapport aux 75% enregistrés en 2021.

Bien que la Chambre basse suisse doive encore débattre du plan de capital élaboré par la ministre des Finances Karin Keller-Sutter en réponse à la disparition du Credit Suisse, de nombreux analystes y voient un obstacle plus important pour UBS, qui a racheté son concurrent historique.

UBS, dont le rôle dans la stabilisation du secteur financier suisse grâce à l’acquisition du Credit Suisse est souvent reconnu par les législateurs, a refusé de commenter. À l’issue du vote, la banque a déclaré que cette décision ne tenait pas compte des graves préoccupations exprimées par les représentants du monde des affaires, les associations de salariés et la plupart des cantons suisses.

LOBBYING

La Banque nationale suisse et l’autorité de régulation financière FINMA ont toutes deux soutenu le plan initial de Mme Keller-Sutter visant à obliger UBS à garantir ses filiales étrangères à hauteur de 100% de fonds propres CET1. À l’heure actuelle, elle doit garantir ces filiales à hauteur de 60% de fonds propres, sans être limitée à l’utilisation exclusive de fonds propres CET1.

Plusieurs parlementaires s’étaient initialement montrés confiants quant à l’adoption par la Chambre haute d’un compromis adopté fin août, qui permettrait à UBS de garantir ses filiales étrangères à hauteur de 50% avec des fonds propres CET1 et de 50% avec des fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) moins coûteux.

Mais au cours d’un long débat au Parlement la semaine dernière, il est apparu clairement que le plan prévoyant 90% de fonds propres CET1 gagnait du terrain et que la décision finale avait été reportée à cette semaine.

UBS s’est employée à rallier des soutiens en faveur de l’option AT1, son président Colm Kelleher ayant averti que la banque devrait s’interroger sur son avenir en Suisse si les nouvelles règles s’avéraient trop strictes.

Les principaux lobbies économiques suisses ont écrit aux législateurs pour les exhorter à ne pas surréglementer UBS et à soutenir le plan AT1.

Puis, lors d’une interview accordée ce week-end, le directeur général d’UBS, Sergio Ermotti, a qualifié l’option "CET1 à 90%" d’excessive et a déclaré que les régulateurs étaient en partie responsables de la chute du Crédit Suisse.

Klaus Stoehlker, consultant en relations publiques basé à Zurich, a déclaré que la campagne d'UBS semblait s'être aliénée tant les législateurs que les autorités, qui répondaient aux préoccupations du public.

La Suisse risquait désormais de se retrouver avec une banque affaiblie, entravée par de nouvelles règles strictes qui risquaient d’accélérer le déclin de son secteur financier, a ajouté M. Stoehlker.

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