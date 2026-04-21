Les législateurs se demandent si JetBlue utilise des données personnelles pour fixer le prix des billets

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le commentaire de JetBlue et plus de détails dans les paragraphes 2, 4-8) par David Shepardson

Deux parlementaires démocrates ont demandé mardi à JetBlue Airways JBLU.O de répondre à des questions sur l'utilisation des données personnelles des clients pour fixer le prix des billets, après qu'un message de l'entreprise sur les médias sociaux a suscité des inquiétudes.

Samedi, le compte X de JetBlue a suggéré à un client d'essayer de vider son "cache et ses cookies ou de réserver avec une fenêtre incognito" après que le client se soit plaint d'une augmentation de 230 dollars du prix de son billet après seulement un jour. Le client a déclaré qu'il essayait de "se rendre à un enterrement".

JetBlue , qui n'a pas immédiatement commenté la lettre, a déclaré lundi à Reuters que le message en réponse à un client avait été publié par erreur et que les prix n'étaient pas déterminés par des données mises en cache ou d'autres données personnelles, mais a ajouté que "les tarifs peuvent changer à tout moment lorsque des sièges sont achetés ou lorsque l'inventaire est ajusté en fonction de la demande, et ne sont pas garantis tant qu'un achat n'est pas effectué".

Le représentant Greg Casar et le sénateur Ruben Gallego ont demandé à JetBlue de répondre à des questions détaillées sur la tarification et ont ajouté que le message "soulève encore des questions sur la manière dont JetBlue fixe les prix - en particulier, comment JetBlue définit les données personnelles et si les données personnelles sont utilisées de quelque manière que ce soit pour informer les prix."

La tarification de surveillance est une stratégie dans laquelle les entreprises utilisent les données personnelles des consommateurs - telles que l'historique de navigation, la localisation et les habitudes d'achat - pour fixer des prix individualisés et algorithmiques pour les produits, par opposition à l'utilisation de prix standard à l'échelle du marché.

En novembre, deux douzaines de parlementaires démocrates ont demandé à Delta Air Lines DAL.N de répondre à des questions sur l'utilisation éventuelle de l'IA générative pour fixer le prix des billets. Delta a répondu: "Delta n'a jamais utilisé, ne teste pas et ne prévoit pas d'utiliser un produit tarifaire qui cible les clients avec des offres individualisées basées sur des informations personnelles ou autres".

L'utilisation de l'IA et de la tarification de la surveillance suscite des préoccupations bipartites au sein du Congrès. Le mois dernier, le président républicain de la commission de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis a demandé aux directeurs généraux de cinq grandes sociétés de voyage d'indiquer s'ils utilisaient la tarification de surveillance des consommateurs pour augmenter les coûts.

Le représentant James Comer, président républicain de la commission, a déclaré que la tarification de surveillance pourrait créer des opportunités "pour les entreprises d'exploiter les données personnelles et de gonfler leurs marges de profit au détriment de la transparence pour les consommateurs".