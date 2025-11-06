 Aller au contenu principal
Les législateurs républicains américains applaudissent Donald Trump pour avoir retenu les puces Nvidia en provenance de Chine
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 20:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Un groupe de huit sénateurs américains républicains a salué jeudi dans une lettre la décision du président Donald Trump de continuer à refuser à la Chine l'accès aux puces d'intelligence artificielle les plus avancées de Nvidia NVDA.O . Cette lettre intervient un jour après que le directeur général de Nvidia, Jensen Huang , a déclaré au Financial Times que la Chine allait probablement battre les États-Unis dans la course mondiale à l'intelligence artificielle, ajoutant plus tard sur X que "l'Amérique gagne en faisant la course en tête et en gagnant des développeurs dans le monde entier."

Jensen Huang a fait valoir à plusieurs reprises que le maintien de l'énorme base chinoise de développeurs de logiciels d'IA utilisant des puces américaines était la clé du succès pour les États-Unis.

Avant la rencontre entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping la semaine dernière, les faucons à Washington craignaient que Donald Trump autorise Nvidia à vendre une version de ses puces phares "Blackwell" en Chine, après que Donald Trump a déclaré que les puces feraient partie des négociations. Les législateurs américains du parti républicain de Donald Trump ainsi que du parti démocrate avaient exhorté Donald Trump à ne pas autoriser l'accès des Chinois aux puces. Donald Trump n'a finalement pas levé les restrictions à l'exportation imposées à Nvidia. "Nous saluons votre prévoyance et votre sagesse en continuant à refuser à la Chine communiste l'accès aux semi-conducteurs les plus avancés de l'Amérique, y compris le Blackwell de Nvidia", a écrit le groupe de sénateurs républicains. "Comme vous l'avez dit, l'Amérique est le pays qui a commencé la course à l'IA, et cette décision contribuera à garantir que l'Amérique gagne cette course." Les législateurs qui ont signé la lettre sont les suivants: Pete Ricketts (Nebraska), Tom Cotton (Arkansas), Roger Marshall (Kansas), Jim Banks (Indiana), John Cornyn (Texas), Kevin Cramer (Dakota du Nord), Lindsey Graham (Caroline du Sud) et Bill Hagerty (Tennessee).

Valeurs associées

NVIDIA
190,4850 USD NASDAQ -2,42%
