Les législateurs républicains américains applaudissent Donald Trump pour avoir retenu les puces Nvidia en provenance de Chine

Un groupe de huit sénateurs américains républicains a salué jeudi dans une lettre la décision du président Donald Trump de continuer à refuser à la Chine l'accès aux puces d'intelligence artificielle les plus avancées de Nvidia NVDA.O . Cette lettre intervient un jour après que le directeur général de Nvidia, Jensen Huang , a déclaré au Financial Times que la Chine allait probablement battre les États-Unis dans la course mondiale à l'intelligence artificielle, ajoutant plus tard sur X que "l'Amérique gagne en faisant la course en tête et en gagnant des développeurs dans le monde entier."

Jensen Huang a fait valoir à plusieurs reprises que le maintien de l'énorme base chinoise de développeurs de logiciels d'IA utilisant des puces américaines était la clé du succès pour les États-Unis.

Avant la rencontre entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping la semaine dernière, les faucons à Washington craignaient que Donald Trump autorise Nvidia à vendre une version de ses puces phares "Blackwell" en Chine, après que Donald Trump a déclaré que les puces feraient partie des négociations. Les législateurs américains du parti républicain de Donald Trump ainsi que du parti démocrate avaient exhorté Donald Trump à ne pas autoriser l'accès des Chinois aux puces. Donald Trump n'a finalement pas levé les restrictions à l'exportation imposées à Nvidia. "Nous saluons votre prévoyance et votre sagesse en continuant à refuser à la Chine communiste l'accès aux semi-conducteurs les plus avancés de l'Amérique, y compris le Blackwell de Nvidia", a écrit le groupe de sénateurs républicains. "Comme vous l'avez dit, l'Amérique est le pays qui a commencé la course à l'IA, et cette décision contribuera à garantir que l'Amérique gagne cette course." Les législateurs qui ont signé la lettre sont les suivants: Pete Ricketts (Nebraska), Tom Cotton (Arkansas), Roger Marshall (Kansas), Jim Banks (Indiana), John Cornyn (Texas), Kevin Cramer (Dakota du Nord), Lindsey Graham (Caroline du Sud) et Bill Hagerty (Tennessee).