Les législateurs pressent Trump de renoncer à sa proposition de réduire les règles relatives à l'économie de carburant des véhicules

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La règle proposée pourrait réduire les coûts initiaux des véhicules de 930 dollars, mais augmenter les dépenses de carburant à long terme

*

Les règles de l'ex-président Biden ont encouragé la production de VE sans mettre fin immédiatement aux véhicules à essence

*

La NHTSA prévoit de réviser également les normes pour les poids lourds et les camionnettes

(Pas de commentaire immédiat de la NHTSA, plus d'informations sur la lettre et le contexte dans les paragraphes 4 à 12) par David Shepardson

Quatre-vingts législateurs démocrates du Congrès ont exhorté mercredi l'administration Trump à abandonner une proposition visant à réduire les normes d'économie de carburant que l'ancien président Joe Biden avait finalisées en 2024.

La National Highway Traffic Safety Administration a proposé en décembre de réduire considérablement les exigences en matière d'économie de carburant pour les années modèles 2022 à 2031, en exigeant 34,5 miles par gallon en moyenne d'ici 2031, contre 50,4 miles par gallon (21,4 km par litre).

Les législateurs, menés par Doris Matsui et le sénateur Ed Markey, ont déclaré dans une lettre adressée au secrétaire aux transports Sean Duffy et rapportée par Reuters que la propositionentraînerait une augmentation de la consommation de carburant et de la pollution de l'air et "permettrait aux constructeurs automobiles de continuer à donner la priorité aux gros véhicules qui génèrent des marges bénéficiaires plus importantes - un changement qui fait déjà grimper le coût des voitures"

La NHTSA n'a pas fait de commentaire immédiat.

M. Duffy a déclaré que les règles permettraient aux Américains d'acheter les véhicules qu'ils souhaitent et ne forceraient pas les constructeurs automobiles à construire un nombre croissant de voitures électriques.

La NHTSA a proposé de réviser les normes d'économie de carburant de 2022, puis de lesrelever de 0,25 % à 0,5 % par an jusqu'en 2031. En 2022, sous la direction de M. Biden, la NHTSA a augmenté l'efficacité énergétique de 8 % par an pour les années modèles 2024-2025 et de 10 % pour 2026.

L'APPROCHE DE BIDEN

Les règles de M. Biden visaient à inciter les constructeurs automobiles à construire un nombre croissant de véhicules électriques pour se conformer à la réglementation, mais n'auraient pas entraîné l'abandon immédiat des véhicules à essence.

Le groupe de législateurs comprend les sénateurs Ron Wyden, Patty Murray, Sheldon Whitehouse, Alex Padilla, Adam Schiff, Jeff Merkley, Jack Reed, Tammy Duckworth, Dick Durbin et Chris Van Hollen.

Les législateurs ont déclaré que des normes strictes en matière d'économie de carburant "ont stimulé l'innovation américaine, de l'hybridation et des groupes motopropulseurs avancés aux percées aérodynamiques ... . L'abandon des normes d'efficacité énergétique menacerait l'indépendance énergétique des États-Unis en renforçant notre dépendance à l'égard du pétrole étranger"

Ils ont ajouté que "des normes strictes en matière d'économie de carburant incitent également les constructeurs à proposer des véhicules plus petits et plus efficaces, qui sont également plus susceptibles d'être moins chers à l'achat"

L'agence américaine de l'automobile a estimé que la nouvelle règle proposée réduirait le coût initial moyen des véhicules de 930 dollars, mais augmenterait la consommation de carburant d'environ 100 milliards de gallons jusqu'en 2050 - et coûterait aux Américains jusqu'à 185 milliards de dollars supplémentaires pour le carburant et augmenterait les émissions de dioxyde de carbone d'environ 5 %.

La NHTSA a déclaré vendredi qu'elle prévoyait également d'abroger les normes applicables aux poids lourds et aux camionnettes.