Les législateurs français se prononcent sur l'interdiction des réseaux sociaux pour les enfants

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Les législateurs français se prononceront mardi sur une loi visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans, rejoignant ainsi d'autres pays à travers le monde qui envisagent une mesure impopulaire auprès de nombreux adolescents, mais soutenue par certains parents et enseignants.

Si elle est adoptée, la France emboîterait le pas à l’Australie, où la première interdiction au monde pour les moins de 16 ans d’accéder à des plateformes telles que Facebook, Snapchat, TikTok et YouTube est entrée en vigueur en décembre, alors que les inquiétudes grandissent quant à l’impact des réseaux sociaux sur la santé et la sécurité des mineurs.

Le président Emmanuel Macron , qui a exhorté en avril les jeunes à éteindre leurs téléphones et à lire afin de devenir de meilleurs citoyens, souhaite que la loi soit en vigueur à temps pour la rentrée scolaire prochaine.

Le projet de loi français, sur lequel les sénateurs et les députés se sont mis d’accord en commission lundi soir , impose aux plateformes de réseaux sociaux de mettre en place des systèmes de vérification de l’âge approuvés par l’autorité française de protection des données.

Le vote au Parlement est prévu en milieu ou en fin d'après-midi.

Avec ce projet de loi, les enfants de moins de 15 ans ne seraient plus autorisés à ouvrir un compte sur les réseaux sociaux à compter du 1er septembre. Les plateformes de réseaux sociaux disposeraient de quatre mois supplémentaires pour fermer les comptes déjà ouverts.

Les encyclopédies en ligne et les sites web éducatifs resteraient accessibles aux enfants et aux adolescents.

Les réseaux sociaux s’opposent généralement aux interdictions générales et soulignent qu’ils ont déjà mis en place des mesures pour protéger les jeunes utilisateurs, notamment des restrictions d’âge. Mais ils se sont également engagés à se conformer aux interdictions adoptées par les gouvernements.

Partout en Europe et au-delà, les pays réfléchissent à des moyens de restreindre l’accès aux réseaux sociaux, après avoir pris de plus en plus conscience des risques pour les enfants.

La Commission européenne élabore actuellement sa propre réglementation visant à encadrer les modèles économiques des réseaux sociaux afin de protéger les jeunes, et elle aura son mot à dire sur la conformité du projet de loi français avec la législation européenne en vigueur.

“On vous a laissés dans cette jungle et cela vous a volé votre attention”, a déclaré Emmanuel Macron à des adolescents dans un lycée en avril, évoquant l’absence de règles sur les réseaux sociaux. “Nous devons ralentir le rythme et vous aider à devenir des adultes, et surtout des citoyens.”

“ C’est pourquoi nous voulons dire que, avant 15 ans, plus de réseaux sociaux”, a-t-il ajouté.