Les législateurs démocrates exhortent Trump à abandonner sa proposition d'assouplissement des normes d'économie de carburant des véhicules

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe de 80 législateurs démocrates du Congrès a exhorté mercredi l'administration Trump à abandonner une proposition visant à réduire les normes d'économie de carburant que l'ancien président Joe Biden avait finalisées en 2024.

La National Highway Traffic Safety Administration a proposé en décembre de réduire considérablement les exigences en matière d'économie de carburant pour les années modèles 2022 à 2031, en exigeant 34,5 miles par gallon en moyenne d'ici 2031, contre 50,4 miles par gallon (21,4 km par litre).

Les législateurs, menés par la représentante Doris Matsui et le sénateur Ed Markey, ont déclaré dans une lettre consultée par Reuters que la proposition entraînerait une augmentation de la consommation de carburant et de la pollution de l'air et "permettrait aux constructeurs automobiles de continuer à donner la priorité aux gros véhicules qui génèrent des marges bénéficiaires plus importantes - un changement qui fait déjà grimper le coût des voitures".