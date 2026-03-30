Les législateurs démocrates demandent des données sur les exportations américaines d'armes à feu liées aux cartels et à la violence criminelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Stone

Deux membres démocrates du Congrès font pression sur le ministère du Commerce pour obtenir des données détaillées sur les exportations américaines d'armes semi-automatiques, craignant que les armes à feu américaines exportées légalement n'alimentent la violence criminelle et n'arment les cartels dans l'hémisphère occidental.

Reuters a examiné la lettre envoyée dimanche par la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts et le représentant Gregory Meeks de New York au sous-secrétaire au commerce Jeffrey Kessler.

Warren et Meeks, les principaux démocrates de la Commission bancaire du Sénat et de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, respectivement, ont invoqué leur autorité de surveillance en vertu de la loi de 2018 sur la réforme du contrôle des exportations pour exiger une comptabilité approfondie des licences d'exportation d'armes à feu semi-automatiques approuvées depuis janvier 2025.

La demande couvre les fusils semi-automatiques, les pistolets, les fusils de chasse et les accessoires associés, et demande au Bureau de l'industrie et de la sécurité du ministère du Commerce de divulguer le nombre de licences approuvées, les pays destinataires des exportations, les types d'acheteurs autorisés à les recevoir et les détails de tout contrôle effectué pour empêcher le détournement vers des marchés illégaux.

La lettre demandait une réponse et un exposé complet aux commissions pour le 13 avril.

Les législateurs ont cité des données du Bureau des alcools, du tabac, des armes à feu et des explosifs montrant que les exportations légales d'armes à feu américaines représentent près de 20 % des traces d'armes criminelles en Amérique centrale et plus de 37 % au niveau mondial en dehors de l'Amérique du Nord.

Cette lettre est la dernière initiative en date de Mme Warren visant à examiner de près le flux d'armes fabriquées aux États-Unis et tombant entre les mains de criminels.

Début mars, Mme Warren a présenté un projet de loi visant à empêcher une usine de munitions du Missouri appartenant à l'armée de vendre des balles de qualité militaire à des civils, affirmant que certaines balles ont été détournées vers les cartels de la drogue mexicains et utilisées dans plus d'une douzaine de fusillades de masse aux États-Unis.

En 2023, le département du commerce a suspendu l'octroi de licences d'exportation pour la plupart des armes à feu et munitions civiles pendant plusieurs mois afin d'évaluer le "risque de détournement des armes à feu vers des entités ou des activités qui favorisent l'instabilité régionale, violent les droits de l'homme ou alimentent des activités criminelles".

Parmi les entreprises américaines qui vendent des armes à feu figurent Sturm Ruger & Co RGR.N et Smith & Wesson Brands

SWBI.O .