Les législateurs demandent l'ouverture d'une enquête sur le non-respect par les États-Unis des règles relatives à la protection de la vie privée des passagers aériens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Aucun commentaire de la part du groupe aérien, pas de réaction immédiate du ministère américain des Transports (USDOT); plus de détails tirés de la lettre aux paragraphes 3 à 15) par David Shepardson

Deux élus démocrates américains ont demandé mercredi à une agence de contrôle du Congrès d’enquêter sur l’incapacité du ministère des Transports à garantir la confidentialité des données des passagers aériens.

Le sénateur Ron Wyden et la députée Shontel Brown ont demandé au Government Accountability Office (GAO) d’enquêter sur l’USDOT, affirmant que celui-ci n’avait jamais engagé de poursuites liées aux données des passagers depuis plus de 40 ans, “malgré de nombreux scandales en matière de confidentialité largement médiatisés ayant affecté des centaines de millions de voyageurs”.

Un porte-parole du GAO a confirmé avoir reçu cette demande et a indiqué que l’organisme allait déterminer la suite à y donner.

“Le fait que le ministère des Transports des États-Unis (USDOT) ait renoncé à son rôle de régulateur en matière de protection de la vie privée a exposé les informations personnelles sensibles de centaines de millions d’Américains à l’exploitation par les entreprises, à une surveillance gouvernementale sans mandat et à la saisie sans mandat d’argent et d’autres biens”, indique la lettre, ajoutant que “les données de voyage détenues par les compagnies aériennes et les agences de voyage peuvent présenter un intérêt pour des adversaires étrangers”.

Un porte-parole du secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, n’a pas immédiatement réagi.

En mars 2024, sous la présidence de Joe Biden, Pete Buttigieg, alors secrétaire aux Transports, avait lancé un examen des pratiques des dix plus grandes compagnies aériennes américaines en matière de collecte et d’utilisation des informations sur les passagers.

La lettre indiquait, deux ans plus tard, qu’“il reste entièrement incertain de savoir si un examen significatif a jamais eu lieu”. Le ministère américain des Transports (USDOT) n’a pas rendu publiques les réponses des compagnies aériennes, n’a pas annoncé de conclusions publiques et n’a pris aucune mesure coercitive par la suite.

Airlines for America, un groupe représentatif du secteur, a refusé de commenter.

La lettre soulignait que, pendant des années, l’Airline Reporting Corporation (ARC) — détenue collectivement par les principales compagnies aériennes américaines — avait vendu l’accès à une immense base de données contenant environ 722 millions de dossiers de voyage de passagers à des agences fédérales, notamment le département de la Sécurité intérieure et l’Internal Revenue Service (IRS), sans mandat ni contrôle judiciaire.

La lettre indiquait qu’en novembre 2025, l’ARC avait mis fin à cette pratique, mais que cette année, le DHS avait lancé un appel d’offres public à l’intention des prestataires du gouvernement pour un système de surveillance des passagers aériens de remplacement.

La lettre citait également un audit du ministère de la Justice datant de 2016, selon lequel la Drug Enforcement Administration (DEA) avait versé des millions de dollars à des employés de compagnies aériennes pour obtenir les données personnelles de certains passagers américains.

La gestion inappropriée des informations privées des consommateurs peut être considérée comme une pratique déloyale ou trompeuse de la part des compagnies aériennes et pourrait entraîner des sanctions civiles.