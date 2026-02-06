 Aller au contenu principal
Les législateurs de la Chambre des représentants des États-Unis s'engagent à traiter la collision aérienne mortelle de 2025
Un groupe bipartisan de législateurs de la Chambre des représentants des États-Unis a déclaré qu'il prévoyait d'introduire une législation pour répondre à une série de recommandations de sécurité après la collision en vol de janvier 2025 entre un avion de passagers d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère de l'armée, qui a tué 67 personnes.

Les principaux républicains et démocrates de la commission des transports et des infrastructures de la Chambre des représentants et de la commission des services armés ont déclaré dans un communiqué commun qu'ils travaillaient "rapidement sur une législation visant à garantir qu'un tel accident ne puisse plus jamais se reproduire".

