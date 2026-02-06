Les législateurs de la Chambre des représentants des États-Unis s'engagent à légiférer pour faire face à la collision aérienne mortelle de 2025

Le Sénat tiendra une audition le 12 février avec le président du NTSB

Les sénateurs pourront écouter les enregistrements des conversations dans le cockpit

Les législateurs de la Chambre des représentants s'efforcent de répondre aux recommandations du NTSB

(Ajoute d'autres commentaires de législateurs, un commentaire du sénateur Ted Cruz, et l'audition prévue aux paragraphes 3-13) par David Shepardson

Un groupe bipartisan de législateurs de la Chambre des représentants des États-Unis a déclaré qu'il prévoyait d'introduire une législation pour faire face à une série de recommandations de sécurité après la collision en vol de janvier 2025 entre un avion de ligne d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère de l'armée, qui a tué 67 personnes.

Les principaux républicains et démocrates de la commission des transports et des infrastructures de la Chambre des représentants et de la commission des forces armées ont déclaré dans un communiqué commun qu'ils travaillaient "rapidement sur une législation visant à garantir qu'un tel accident ne puisse plus jamais se reproduire".

La semaine dernière, le National Transportation Safety Board a formulé 50 recommandations à la suite de la catastrophe aérienne la plus meurtrière survenue aux États-Unis depuis novembre 2001 ( ).

Le président de la commission des transports de la Chambre des représentants, Sam Graves, le président de la commission des forces armées, Mike Rogers, et les démocrates Rick Larsen et Adam Smith ont déclaré dans le communiqué que "des améliorations significatives de la sécurité de notre espace aérien nécessitent l'examen complet et équitable de toutes les recommandations du NTSB".

En décembre, le Sénat américain a adopté à l'unanimité une loi visant à renforcer les règles de sécurité applicables aux hélicoptères militaires et à obliger les exploitants d'aéronefs à équiper leur flotte d'un système de surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) d'ici à la fin de l'année 2031. Le projet de loi, connu sous le nom de "ROTOR Act", renforce également la surveillance du trafic des jets commerciaux et des hélicoptères, ainsi que des itinéraires de vol à proximité des aéroports commerciaux.

Le président de la commission sénatoriale du commerce, Ted Cruz, a déclaré à Reuters qu'il avait programmé une réunion à huis clos jeudi afin que les sénateurs de la commission puissent écouter les enregistrements vocaux du cockpit de la collision fatale, synchronisés avec une reconstitution de l'accident.

Cette semaine, Ted Cruz a écouté les enregistrements.

"Cela vous donne la nausée parce que cela montre de façon convaincante que si la loi ROTOR avait été adoptée il y a un an, 67 mères et pères, fils et filles, frères et sœurs seraient encore en vie", a-t-il déclaré.

La loi fédérale interdit la diffusion publique des enregistrements, mais le Congrès peut les examiner.

Ted Cruz a appelé la présidente du NTSB, Jennifer Homendy, à témoigner le 12 février sur les conclusions de l'enquête.

Le NTSB a déterminé que l'accident avait été causé par la décision de la FAA d'autoriser les hélicoptères à circuler à proximité de l'aéroport sans aucune mesure de protection pour les séparer des avions, et par son incapacité à examiner les données et à donner suite aux recommandations visant à éloigner le trafic d'hélicoptères de l'aéroport.

Le NTSB a formulé 50 recommandations, la plupart à l'intention de la FAA, préconisant une réforme complète de la conception des itinéraires des hélicoptères, des procédures de contrôle du trafic aérien, du partage des données et de la technologie d'évitement des collisions.

Selon Ted Cruz, la législation permet aux pilotes de l'aviation générale d'utiliser des systèmes portables moins coûteux pour se mettre en conformité. "La technologie est disponible pour quelques centaines de dollars", a déclaré Ted Cruz.