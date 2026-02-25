Les législateurs américains veulent que le Royaume-Uni leur fournisse des informations sur l'ordre donné à Apple de créer une porte dérobée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Jim Jordan, et le président des Affaires étrangères, Brian Mast, ont demandé mercredi au gouvernement britannique de les informer de l'ordre donné à Apple AAPL.O de créer une porte dérobée pour accéder aux données cryptées de ses utilisateurs, afin de mieux comprendre l'initiative britannique. L'année dernière, les deux législateurs ont mis en garde contre le fait qu'un tel ordre pourrait permettre aux cybercriminels et aux gouvernements autoritaires d'exploiter les données cryptées des utilisateurs. La Grande-Bretagne a par la suite renoncé à sa demande , a déclaré en août la directrice du renseignement national des États-Unis, Tulsi Gabbard.

Jordan et Mast, qui ont déjà critiqué les mesures prises par l'Union européenne à l'encontre des grandes entreprises technologiques, ont déclaré que le public devait être informé des faits de l'affaire. La Grande-Bretagne a quitté l'UE en 2020.

"Pour qu'il y ait un débat public mûr et informé, il est impératif que les comités comprennent parfaitement les mesures prises par le gouvernement britannique en ce qui concerne le TCN délivré à Apple, ont-ils écrit dans une lettre commune datée de mercredi à la ministre britannique de l'Intérieur Shabana Mahmood, vue par Reuters.

"Nous demandons respectueusement que le ministère de l'Intérieur et l'ambassade du Royaume-Uni aux États-Unis organisent la réunion d'information dès que possible et au plus tard le 11 mars 2026 à 10 heures (heure de l'Est)", ont-ils ajouté.

Le TCN fait référence à un avis de capacité technique émis par le gouvernement britannique à l'intention d'Apple. Apple, qui a déclaré qu'elle n'intégrerait jamais un tel accès à ses services ou appareils cryptés, avait contesté l'ordonnance devant l'Investigatory Powers Tribunal (tribunal des pouvoirs d'investigation) du Royaume-Uni.