Les législateurs américains se demandent si les remarques du directeur général de Nvidia sur la contrebande ont induit les régulateurs en erreur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Deux sénateurs américains ont demandé au secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, d'enquêter sur les remarques du directeur général de Nvidia

NVDA.O , Jensen Huang, qui auraient pu induire en erreur des fonctionnaires américains et influencer leur décision d'accorder à Nvidia des licences pour envoyer ses puces d'intelligence artificielle en Chine.

La lettre envoyée lundi par les sénateurs Elizabeth Warren et Jim Banks, tous deux membres de la commission bancaire du Sénat, fait suite à l'inculpation par le ministère de la justice, la semaine dernière, de trois hommes liés à Super Micro Computer SMCI.O , un client de Nvidia, dont l'un des cofondateurs a été photographié près de Huang lors d'une conférence de Nvidia la semaine dernière, pour contrebande de serveurs d'intelligence artificielle d'une valeur de plusieurs milliards de dollars à destination de la Chine.

Dans leur lettre, MM. Warren et Banks citent deux remarques faites par M. Huang à des journalistes en 2025, alors que Nvidia s'efforçait d'obtenir des licences d'exportation pour envoyer des puces en Chine. Dans l'une de ces remarques, M. Huang a déclaré: "Il n'y a aucune preuve de détournement de puces d'IA. Il s'agit de systèmes massifs. Le système Grace Blackwell pèse près de deux tonnes, et vous n'allez pas le mettre dans votre poche ou votre sac à dos de sitôt."

Dans une autre série de remarques citées par les législateurs, Huang a déclaré: "L'important est que les pays et les entreprises auxquels nous vendons reconnaissent que le détournement n'est pas autorisé et que tout le monde aimerait continuer à acheter la technologie Nvidia. Ils se surveillent donc très attentivement."

Dans leur lettre, Warren et Banks ont cité des rapports médiatiques publiés avant les remarques de Huang, axés sur des enquêtes concernant d'éventuelles livraisons illégales de puces d'intelligence artificielle à la Chine.

"Ces déclarations n'étaient pas simplement erronées a posteriori", écrivent les législateurs à propos des remarques de M. Huang. "Elles ont été contredites par les rapports disponibles à l'époque et ont potentiellement induit en erreur les fonctionnaires américains."

Les sénateurs ont demandé à M. Lutnick de "déterminer si les représentations, les déclarations ou les certifications faites par les dirigeants de Nvidia aux fonctionnaires fédéraux et au public concernant l'absence de détournement de puces étaient matériellement fausses ou trompeuses, et si ces représentations, déclarations ou certifications ont influencé les décisions d'octroi de licences d'une manière qui justifie une enquête ou un renvoi plus approfondi."

Dans un communiqué, un porte-parole de Nvidia a déclaré que "le strict respect des règles est une priorité absolue" pour l'entreprise."

"Les critiques de l'administration promeuvent involontairement les intérêts des concurrents étrangers sur les listes d'entités américaines - l'Amérique devrait toujours vouloir que son industrie soit en concurrence pour des affaires commerciales vérifiées et approuvées, soutenant de vrais emplois pour de vrais Américains."