Les législateurs américains s'interrogent sur les retards dans l'octroi des subventions de la FAA en raison de la pénurie de mécaniciens d'aéronefs avant Thanksgiving

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Allison Lampert et David Shepardson

Le retard pris par le gouvernement américain dans le financement d'un programme de subventions risque d'aggraver la pénurie de mécaniciens d'aéronefs à un moment où le système d'aviation vieillissant du pays est déjà mis à rude épreuve par la demande, ont déclaré les législateurs lundi.

Vingt-et-un représentants démocrates de la Chambre des représentants, dans une lettre, dont Reuters a eu connaissance, adressée à l'administrateur de l'Administration fédérale de l'aviation, Bryan Bedford, ont mis en doute la légalité du report de subventions précédemment autorisées par le Congrès. La fête de Thanksgiving, qui tombe jeudi, est l'une des périodes de voyage les plus chargées aux États-Unis. La lettre, signée par des législateurs tels que les représentants Marilyn Strickland, Rick Larsen et Andre Carson, fait suite à un rapport de Reuters publié en septembre qui attribuait les retards aux efforts déployés par le gouvernement pour supprimer les références à la diversité, à l'équité et à l'inclusion dans les demandes de subvention.

"Ces retards persistants bloquent le développement d'une main-d'œuvre essentielle dans le secteur de l'aviation à un moment où l'industrie peut le moins se le permettre", indique la lettre. "Tout nouveau retard ou refus de ces subventions essentielles serait contraire à la loi et constituerait un manquement au devoir d'assurer la sécurité dans nos cieux."

La FAA a déclaré dans un communiqué qu'elle répondrait directement aux législateurs.

LES SUBVENTIONS PERMETTENT DE FORMER DES PILOTES, DES TECHNICIENS ET DES MÉCANICIENS

Dans le cadre du programme de subventions à la main-d'œuvre de la FAA, le Congrès a approuvé des dizaines de millions de dollars pour former de nouveaux pilotes, techniciens de maintenance et mécaniciens, alors que les constructeurs d'avions Boeing BA.N et son rival Airbus AIR.PA augmentent leur production au niveau mondial.

Selon l'Aviation Technician Education Council, l'industrie aéronautique américaine est confrontée à une pénurie de 10 % de mécaniciens certifiés nécessaires pour répondre aux besoins du pays cette année. Le système aérien américain est confronté à une infrastructure vieillissante et à des milliers de retards et d'annulations de vols en raison d'une récente fermeture gouvernementale de 43 jours qui a mis à rude épreuve une pénurie existante de contrôleurs .

Les bénéficiaires qui comptaient sur les subventions pour attirer des mécaniciens d'aéronefs essentiellement masculins ont déclaré en septembre qu'ils devraient présenter une nouvelle demande après la réécriture des candidatures.

L'administration Trump a supprimé les programmes liés à la diversité, à l'équité et à l'inclusion (DEI) au sein du gouvernement et a licencié de nombreuses personnes qui travaillaient sur ces initiatives.

Les programmes DEI favorisent les opportunités pour les femmes, les minorités ethniques, les personnes LGBTQ+ et d'autres groupes traditionnellement sous-représentés.

Le républicain Trump et ses alliés affirment que la DEI est injustement discriminatoire à l'égard d'autres Américains, notamment les Blancs et les hommes, et qu'elle affaiblit l'importance du mérite dans l'embauche ou la promotion.

Bien que certains programmes techniques ciblent les mécaniciennes, les femmes représentent moins de 3 % des travailleurs de la maintenance aéronautique aux États-Unis, selon le rapport sur le pipeline de l'ATEC.