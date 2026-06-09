Les législateurs américains réclament un durcissement des règles applicables aux fabricants de puces sous contrat qui approvisionnent les filiales étrangères d'entreprises chinoises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Lundi, deux sénateurs américains issus des deux partis ont exhorté l'administration du président Donald Trump à renforcer les règles applicables aux fabricants de puces sous contrat, tels que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW , afin de les empêcher de produire des puces d'IA de pointe pour les filiales étrangères d'entreprises chinoises.

Cette initiative fait suite à la décision prise la semaine dernière par l'administration Trump de combler une faille potentielle qui aurait pu conduire des entreprises à exporter des puces de pointe, telles que celles fabriquées par Nvidia, vers des filiales d'entreprises chinoises situées en dehors de la Chine. Cette faille potentielle est apparue l'année dernière lorsque l'administration Trump a annoncé qu'elle n'appliquerait pas les règles mises en place par l'administration Biden précédente régissant l'accès mondial aux puces américaines.

Le Bureau de l'industrie et de la sécurité (BIS), l'organisme du département américain du Commerce chargé de superviser les lois sur le contrôle des exportations, a précisé que les ventes à des filiales d'entreprises chinoises dans des pays tiers tels que la Malaisie nécessitaient une licence.

Mais des experts tels que Chris McGuire, ancien responsable du Département d’État, ont déclaré la semaine dernière que ces directives ne comblaient toujours pas une autre faille potentielle, qui permettrait à des sociétés écrans d'entreprises chinoises de commander des puces sur mesure auprès de fabricants sous contrat tels que TSMC.

Lundi, le sénateur Jim Banks, républicain de l’Indiana, et le sénateur Andy Kim, démocrate du New Jersey, ont adressé une lettre au directeur du BIS, Jeffrey Kessler, demandant au BIS de traiter directement la question des filiales d’entreprises chinoises commandant des puces sur mesure.

« Si cette lacune n'est pas comblée, elle compromettrait considérablement toutes les autres restrictions imposées par les États-Unis visant à empêcher l'accès de la Chine aux capacités informatiques de pointe », ont écrit les sénateurs. « Des contrôles à l'exportation qui peuvent être contournés par des commandes de fabrication passées auprès de la fonderie la plus avancée au monde n'offrent aucune protection significative à la sécurité nationale américaine ni à la compétitivité de l'industrie des États-Unis. »

Le BIS et TSMC n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.