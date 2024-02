Les législateurs américains organisent la première de deux auditions sur la pause GNL de M. Biden

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Timothy Gardner

Alors que les législateurs américains républicains et certains démocrates critiquent la pause du président Joe Biden sur les approbations des exportations de gaz naturel liquéfié (LNG), une sous-commission de la Chambre des représentants tiendra une audition sur la question mardi, la première de deux au Congrès cette semaine.

Toby Rice, directeur général d'EQT EQT.N , le plus grand producteur américain de gaz naturel, et Gillian Gianetti, juriste au Conseil de défense des ressources naturelles, une organisation à but non lucratif qui a applaudi la décision de M. Biden, participeront à l'audition de la sous-commission de l'énergie, du climat et de la sécurité des réseaux de la Chambre des représentants, qui aura lieu à 10 h 00 (heure de l'Est).

M. Biden, un démocrate, a suspendu indéfiniment les approbations de nouvelles exportations de projets de GNL afin que son administration puisse examiner attentivement les impacts environnementaux et économiques de l'augmentation des expéditions.

Les écologistes et les groupes de jeunes, qui constituent une partie importante de la base de M. Biden, avaient fait pression sur l'administration pour qu'elle ralentisse l'approbation des projets de combustibles fossiles en raison des inquiétudes liées au climat. Un grand nombre d'entreprises nationales, dans les secteurs de la chimie, de l'acier, de l'alimentation et de l'agriculture, s'opposent également à l'exportation sans restriction du gaz américain, estimant qu'elle pourrait faire augmenter les prix des carburants et rendre l'approvisionnement national moins fiable.

La représentante américaine Cathy McMorris Rodgers, républicaine et présidente de la commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants, a déclaré à Bloomberg la semaine dernière que la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, voterait ce mois-ci sur un projet de loi visant à inverser la pause. Si une telle mesure est adoptée par la Chambre, elle pourrait rencontrer des difficultés au Sénat, contrôlé par les démocrates.

Les États-Unis ont exporté plus de GNL que n'importe quel autre pays l'année dernière et devraient doubler leurs expéditions d'ici la fin de la décennie grâce à des projets entièrement approuvés.

Certains législateurs affirment que cette pause nuira à la sécurité énergétique des partenaires et alliés des États-Unis. Une lettre adressée dimanche à M. Biden par 150 républicains de la Chambre des représentants () indique que les Européens "recherchent désespérément de l'énergie américaine pour contrer la militarisation par la Russie de ses exportations de gaz naturel"

L'Europe disposera d'un approvisionnement en gaz suffisant pour les dix prochaines années et au-delà, malgré la pause, ont déclaré des responsables de l'énergie et des analystes de l'UE, rejetant les avertissements de l'industrie. La pause est assortie d'exceptions en cas d'urgence d'approvisionnement.

La commission sénatoriale de l'énergie, présidée par le sénateur Joe Manchin, un démocrate conservateur de la Virginie-Occidentale, productrice de gaz, organise jeudi une audition avec le secrétaire adjoint à l'énergie, David Turk. M. Manchin n'est pas le seul sénateur démocrate à s'inquiéter de cette pause. Les sénateurs Bob Casey et John Fetterman, de la Pennsylvanie, productrice de gaz, ont déclaré que si la décision mettait des emplois en danger, ils pousseraient l'administration à annuler la pause.