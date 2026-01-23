Les législateurs américains estiment que l'accord de coentreprise TikTok doit être examiné par le Congrès

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec un législateur supplémentaire dans les paragraphes 1-2, 9) par David Shepardson

Certains législateurs américains ont déclaré vendredi que l'accord conclu par le propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, en vue d'établir une coentreprise majoritairement détenue par des Américains afin d'éviter l'interdiction de l'application de médias sociaux aux États-Unis, devait être examiné de près par le Congrès.

Le représentant Jack Moolenaar, président républicain de la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine, a déclaré que la commission contrôlerait l'accord finalisé jeudi, ajoutant que la Chine "ne peut pas être autorisée à utiliser une application pour diviser et affaiblir notre pays". Cet accord garantit-il que la Chine n'a pas d'influence sur l'algorithme? Les parties concernées peuvent-elles garantir aux Américains que leurs données sont en sécurité? Ce sont des questions auxquelles il faut répondre."

Le sénateur démocrate Ed Markey a déclaré que l'accord laissait de nombreuses questions clés sans réponse.

"La Maison-Blanche n'a fourni pratiquement aucun détail sur cet accord, notamment sur la question de savoir si l'algorithme de TikTok est réellement libre de toute influence chinoise. Ce manque de transparence pue", a déclaré M. Markey. "Le Congrès a la responsabilité d'enquêter sur cet accord, d'exiger la transparence et de s'assurer que tout accord protège réellement la sécurité nationale tout en maintenant TikTok en ligne.”

La Maison Blanche et TikTok n'ont pas immédiatement commenté les critiques de M. Markey. TikTok est utilisé par plus de 200 millions d'Américains.

ByteDance a déclaré que TikTok USDS Joint Venture LLC sécuriserait les données des utilisateurs américains, les applications et les algorithmes grâce à des mesures de confidentialité des données et de cybersécurité. L'entreprise n'a divulgué que peu de détails sur la cession. L'accord est une étape importante pour l'entreprise de médias sociaux après des années de batailles qui ont commencé en août 2020, lorsque le président Donald Trump a tenté en vain d'interdire l'application pour des raisons de sécurité nationale. M. Trump a choisi de ne pas appliquer une loi adoptée en avril 2024 exigeant que ByteDance vende ses actifs américains avant le mois de janvier suivant, sous peine d'interdiction - une mesure confirmée par la Cour suprême.

Le principal démocrate de la commission, le représentant Ro Khanna, a déjà cherché à abroger la loi de 2024 et a déclaré que "l'accord est une fois de plus source d'incertitude pour de nombreux créateurs".

L'accord prévoit que des investisseurs américains et internationaux détiendront 80,1 % de l'entreprise, tandis que ByteDance en détiendra 19,9 %. Les trois investisseurs principaux de TikTok USDS JV - le géant de l'informatique en nuage Oracle, le groupe de capital-investissement Silver Lake et la société d'investissement MGX basée à Abou Dhabi - détiendront chacun 15 %.

L'ambassade de Chine à Washington a déclaré que sa "position sur la question de TikTok a été cohérente et claire", mais n'a pas précisé si elle avait approuvé l'accord. L'année dernière, M. Trump a déclaré que l'accord répondait aux exigences de la loi 2024 en matière de désinvestissement. En septembre, la Maison-Blanche a déclaré que l'entreprise exploiterait l'application américaine de TikTok. TikTok a déclaré que les investisseurs dans l'entreprise comprenaient Dell Family Office - la société d'investissement du fondateur de Dell Technologies Michael Dell - ainsi que Vastmere Strategic Investments, Alpha Wave Partners, Revolution, Merritt Way, Via Nova, Virgo LI et NJJ Capital.