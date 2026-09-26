Les législateurs américains entendent empêcher l'accès des technologies de centres de données chinoises aux systèmes gouvernementaux sensibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Alexandra Alper

Un groupe bipartite de législateurs américains a présenté vendredi un projet de loi visant à interdire au gouvernement fédéral d’équiper les systèmes gouvernementaux sensibles de composants de fabrication chinoise utilisés pour la transmission de données dans les centres de données dédiés à l’IA.

Ces dispositifs, appelés « émetteurs-récepteurs optiques », permettent aux données de circuler à la vitesse de la lumière via des câbles à fibre optique et sont au cœur du déploiement de l’infrastructure d’IA aux États-Unis, certains centres de données en nécessitant des millions.

Ce projet de loi vient s'ajouter à la pression croissante exercée sur les fabricants chinois d'émetteurs-récepteurs optiques, qui dominent le marché des composants essentiels aux centres de données d'IA.

Les partisans de ce projet de loi affirment que ces dispositifs pourraient être utilisés par Pékin pour perturber l’accès aux outils d’IA américains et au cloud.

Cette restriction, portée par les républicains John Cornyn et Dave McCormick ainsi que par les démocrates John Fetterman et Ruben Gallego, s’appliquerait aux émetteurs-récepteurs optiques fabriqués par les sociétés chinoises Eoptolink et Zhongji Innolight 300308.SZ .

«Nous ne devrions pas dépendre de la Chine pour des technologies essentielles à notre sécurité nationale», a déclaré Dave McCormick, selon un communiqué de presse.

« Les systèmes critiques de communication et d’information du gouvernement doivent être sûrs, fiables et à l’abri de toute ingérence étrangère, mais l’utilisation de technologies chinoises compromet cette mission », a déclaré John Cornyn.

Innolight, qui a été ajoutée à une liste du Pentagone répertoriant les entreprises chinoises soupçonnées d’être soutenues par l’armée, Eoptolink et l’ambassade de Chine n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Mais le secteur américain a fait valoir qu’une telle mesure ralentirait le déploiement des infrastructures américaines d’intelligence artificielle, cédant ainsi du terrain à la Chine, alors que les hyperscalers s’empressent de trouver d’autres fournisseurs.

L’Information Technology Industry Council, un groupe de lobbying du secteur des technologies, a adressé une lettre à la FCC le 13 août, appelant l’autorité de régulation des télécommunications à « s’abstenir d’ajouter des émetteurs-récepteurs optiques » à une liste noire commerciale, en soulignant les « effets potentiels que des perturbations de l’approvisionnement pourraient avoir sur le déploiement des centres de données et le leadership américain en matière d’IA ».

Selon un rapport de la Foundation for American Innovation, les entreprises américaines Coherent et Lumentum commercialisent des technologies concurrentielles, mais ne disposent pas de l’envergure nécessaire pour remplacer les fournisseurs chinois. Elles n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Si la législation était adoptée, le gouvernement disposerait de cinq ans pour s’y conformer et les secrétaires au Commerce et à la Défense auraient le pouvoir d’ajouter d’autres entreprises à la liste.