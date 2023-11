Les leaders de l'intelligence artificielle attirent les capitaux

L’essor de l’intelligence artificielle générative devrait rapidement avoir un impact dans les entreprises. La plupart des analystes escomptent des gains importants en termes d’efficacité et de productivité dans tous les secteurs d’activité. (© Siemens)

Le développement rapide de l'intelligence artificielle générative entraîne d'importants mouvements sur les marchés financiers. Une prime de valorisation se confirme pour les futurs gagnants.

Le ralentissement économique mondial se précise et les révisions à la baisse des perspectives sont durement sanctionnées par le marché (Alstom, Euroapi, Sartorius Stedim Biotech, LVMH, etc.).

Dans cet environnement boursier délicat, les plus grandes vedettes américaines des technologies continuent d'attirer les capitaux. Surnommées les «Magnificent Seven» (les «Sept magnifiques»), les actions Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta Platforms et Tesla pèsent désormais 30% de la capitalisation totale du S&P 500, un sommet historique !

Elles affichent en Bourse des progressions à deux chiffres depuis le début de l'année. Ces entreprises cumulent des avantages dans un environnement adverse : leur activité continue de s'améliorer malgré leur taille, elles investissent des sommes colossales, disposent d'une trésorerie pléthorique et procèdent à des rachats d'actions.

Leur nouveau moteur de développement vient de l'essor de l'intelligence artificielle (IA) dite «générative» (son, texte, image, vidéo) qui permet d'importants gains de productivité et renforce des positions dominantes («Winner takes all»).

Alkesh Shah et Andrew Moss, analystes chez Bank of America (BofA) Securities rappellent qu'à ce jour, plus de neuf entreprises sur dix ont mis en place une stratégie dédiée à l'IA.

Les experts de la banque américaine pensent