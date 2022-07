Les lancements de hedge funds ne faiblissent pas en 2022

(NEWSManagers.com) - Le contexte macro-économique n’a pas dissuadé les spécialistes des stratégies alternatives de lancer leurs propres hedge funds au premier trimestre 2022. Selon les données compilées par le fournisseur américain de recherche et d’indices sur les hedge funds HFR, quelque 185 nouveaux hedge funds, dont 78 fonds long/short actions et 45 fonds macro, ont été lancés dans le monde entre janvier et mars 2022. Ce qui en fait le plus grand nombre de lancements de hedge funds observé depuis le premier trimestre 2021 (189 nouveaux fonds lancés) et le deuxième depuis le quatrième trimestre 2017 (190 nouveaux fonds lancés). Au total, HFR estime à 610 le nombre de nouveaux hedge funds arrivés sur le marché sur les douze derniers mois et à 494 le nombre de hedge funds ayant été liquidés sur la période. Au premier trimestre 2022, quelque 126 d'entre eux ont mis la clé sous la porte dont Aravt Global.

« La performance des hedge funds macro et la surperformance défensive de l'ensemble du secteur par rapport aux pertes importantes subies par les actions et les obligations ont créé un environnement favorable au lancement de nouveaux hedge funds au premier trimestre 2022. Les nouveaux lancements sont motivés par une forte demande institutionnelle de protection contre l'inflation et de préservation du capital défensif dans un contexte d'incertitude géopolitique et macroéconomique sans précédent », observe Kenneth J. Heinz, président de HFR.

Gare au deuxième trimestre

Le deuxième trimestre s’est cependant déjà avéré fatal pour davantage de hedge funds. Melvin Capital, un des hedge funds victimes du short squeeze sur le titre GameStop entre fin 2020 et début 2021, et Tiger Legatus ont déjà annoncé l’arrêt de leurs activités. D’autres grands noms de l’industrie des hedge funds sont aussi très mal-en-point à l’instar de Tiger Global Management, touché de plein fouet par la récente correction d’avril sur les valeurs technologiques et par des décotes substantielles sur ses actifs privés. Même en ayant coupé ses paris sur la tech, Tiger Global Management présentait, fin mai, une performance négative de 52% pour l’année en cours.

« Les rotations factorielles ont été violentes et tranchantes. Comme toujours, il y aura des gagnants et des perdants dans l’industrie des hedge funds. A l’automne 2020, les hedge funds se sont retirés des valeurs de croissance et ont acheté de la value. Tiger Global n’allait jamais dire à ses investisseurs qu’il allait sortir de la tech pour les cinq prochaines années et acheter de la value. Ainsi, certaines personnes sont prêtes à vivre et périr par l’épée. Ces trois dernières années ont montré que le risque lié à un gestionnaire unique est, à bien des égards, le plus difficile à gérer pour ceux qui allouent de l'argent aux fonds spéculatifs. Cela s'explique par le fait que la plupart des hedge funds ont, eux-mêmes, une très faible valeur de diversification », décrypte Andrew Beer, directeur général de Dynamic Beta Investments pour L’Agefi. Selon lui, les investisseurs procèdent actuellement à un réexamen d’ampleur sur la façon dont ils peuvent s’exposer aux hedge funds. Les outils qui fourniront l’exposition la plus efficace aux hedge funds différeront en fonction du type d’investisseur, dit-il.

Frais en chute libre

La situation des hedge funds focalisés sur les cryptos sera à scruter de près suite à la mise en liquidation du fonds singapourien Three Arrows Capital. L’indice de HFR mesurant les performances des hedge funds cryptos a dégringolé de 35,3% entre janvier et mai 2022 après avoir enregistré une performance de 240,6% en 2021. Les hedge funds spécialisés sur les marchés émergents, dans le dur durant le premier semestre, sont aussi à surveiller.

Autre observation émise par HFR, les frais de gestion des hedge funds se situaient en moyenne à 1,36% au premier trimestre 2022 et les commissions de performance (incentive fee) à 16,03%, soit les frais les plus bas enregistrés par HFR depuis le lancement de sa recherche en 2008. Les hedge funds lancés au cours du premier trimestre affichaient des frais de gestion et performance relativement proches (1,36% et 15,6%). Si l’industrie est bien loin de sa structure de frais traditionnelle 2+20, qui consiste en 2% de frais fixes de gestion et 20% de frais de performance, elle affiche néanmoins des encours sous gestion record au-delà de 4.000 milliards de dollars.