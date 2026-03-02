Les lacunes en matière d'assurance exposent les compagnies aériennes à l'aggravation du conflit iranien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Noor Zainab Hussain et Manya Saini

Alors que la guerre aérienne américano-israélienne contre l'Iran s'est étendue lundi sans qu'aucune fin ne soit en vue, l'attention s'est portée sur l'impact sur les compagnies aériennes. Les opérations ont été perturbées pour la troisième journée et les pertes de revenus ne sont pas couvertes par les assureurs, selon les analystes et les sources du secteur de l'assurance.

Les valeurs des compagnies aériennes, de l'Asie à New York, ont chuté , effaçant des milliards de dollars de leur valeur boursière, alors que le conflit a touché des milliers de vols dans le monde entier, fermé les principales plates-formes du Moyen-Orient et fait monter en flèche les prix du pétrole.

Voici comment les experts et les analystes du secteur de l'assurance perçoivent cet événement:

* Les analystes de Jefferies ont déclaré que les biens commerciaux excluent "presque toujours" les risques liés à la guerre et que, contrairement aux risques maritimes et aériens, une telle couverture n'est pas facilement disponible sous forme de police séparée.

* La société de courtage a ajouté que les pertes notables dans le domaine de l'immobilier commercial, telles que les dommages causés à l'emblématique Palm Jumeirah de Dubaï , pourraient ne pas être couvertes par l'assurance.

* Jefferies a déclaré que les polices d'assurance contre la guerre dans l'aviation donnent également aux assureurs le droit d'annuler la couverture, tandis que les autres polices d'assurance excluent généralement la guerre, soit explicitement, soit en vertu d'une clause de force majeure.

* Toutefois, une source industrielle a déclaré à Reuters que les assureurs aériens étaient habitués à faire face à de tels événements et que, jusqu'à présent, aucun assureur n'avait notifié d'annulation.

* Les compagnies aériennes disposent d'une couverture contre la guerre aérienne pour leurs flottes, y compris les dommages aux avions et la responsabilité civile, mais les pertes de revenus dues aux perturbations opérationnelles relèvent généralement de polices d'assurance commerciale qui comprennent des exclusions de guerre, laissant les compagnies aériennes payer la facture, a déclaré une deuxième source du secteur.

* L'agence de notation Morningstar DBRS a déclaré que ces événements posaient des défis importants en matière de souscription et d'investissement pour les lignes d'assurance maritime, aviation, biens, voyages et chaîne d'approvisionnement.

* "Du point de vue de l'assurance aviation, les assureurs doivent prendre en compte le risque que des missiles ou des intercepteurs de défense aérienne puissent donner lieu à d'importantes demandes d'indemnisation au titre de la coque et de la responsabilité civile", écrit l'agence dans une note.

* Morningstar DBRS a ajouté qu'une extension du conflit dans le Golfe pourrait entraîner une hausse des prix et une réduction de la capacité sur les marchés de l'assurance contre le terrorisme et la violence politique.

* Le coût de l'assurance pour le transport de marchandises dans le Golfe du Moyen-Orient a été multiplié par cinq au cours des dernières 48 heures, la plupart des assureurs n'offrant pas de couverture pour les traversées du détroit d'Ormuz, a rapporté Reuters en citant des sources du secteur lundi.