Les laboratoires pharmaceutiques annoncent des ventes directes aux consommateurs et des baisses de prix aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'accord entre Eli Lilly et Novo Nordisk)

Plusieurs sociétés pharmaceutiques ont déclaré qu'elles vendraient des médicaments directement aux patients aux États-Unis et qu'elles offriraient des réductions à la suite des appels du président Donald Trump à faire baisser les prix des médicaments et à supprimer les "intermédiaires" tels que les pharmacies, les assureurs et les gestionnaires de prestations pharmaceutiques.

L'administration Trump a annoncé en septembre son intention de lancer début 2026 un site web géré par le gouvernement, appelé TrumpRx.gov, qui proposera des prix réduits pour les médicaments sur ordonnance.

À l'heure actuelle, les patients américains sont ceux qui paient le plus pour les médicaments sur ordonnance, souvent près de trois fois plus que dans les autres pays développés. En juillet, Donald Trump a envoyé des lettres à 17 grandes entreprises pour leur demander de réduire les prix des médicaments délivrés sur ordonnance aux États-Unis.

Voici un aperçu des sociétés pharmaceutiques qui ont récemment annoncé des ventes directes aux consommateurs et des réductions de prix aux États-Unis, par ordre alphabétique:

ASTRA ZENECA AstraZeneca AZN.L et l'administration Trump ont signé un accord le 10 octobre, en vertu duquel AstraZeneca vendrait certains médicaments à prix réduit au plan Medicaid du gouvernement en échange de trois années d'allégement tarifaire.

L'accord prévoit également des remises allant jusqu'à 80 % sur certains médicaments d'AstraZeneca qui seront vendus par l'intermédiaire du site Web TrumpRx, a déclaré le directeur général Pascal Soriot dans le bureau ovale.

BRISTOL-MYERS SQUIBB Bristol-Myers Squibb BMY.N réduira les prix pour les patients américains éligibles pour le traitement des caillots sanguins Eliquis et le médicament contre le psoriasis en plaques Sotyktu, ce dernier étant proposé avec une réduction de plus de 80% par rapport au prix catalogue, a déclaré la société en septembre .

ELI LILLY Eli Lilly LLY.N a déclaré en juin qu'elle expédierait les deux doses les plus élevées de son populaire médicament amaigrissant Zepbound aux clients payant comptant sur son site web à partir du début du mois d'août.

Donald Trump, Eli Lilly et Novo Nordisk ont annoncé un accord jeudi pour réduire les prix des médicaments amaigrissants GLP-1 populaires pour les programmes Medicare et Medicaid du gouvernement, ainsi que pour les payeurs en espèces.

MERCK Donald Trump et Merck KGaA MRCG.DE ont déclaré en octobre qu'ils avaient conclu un accord en vertu duquel la société allemande vendrait ses traitements de fertilité, y compris Gonal-f, Ovidrel et Cetrotide, directement aux consommateurs avec une remise combinée de 84 % sur le prix de catalogue si trois d'entre eux étaient utilisés dans le cadre d'une fécondation in vitro.

Donald Trump a également déclaré que Merck proposerait tous les nouveaux médicaments lancés aux États-Unis aux mêmes prix que ceux pratiqués dans les autres pays développés.

NOVO NORDISK Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré en août qu'il offrirait son médicament contre le diabète Ozempic pour 499 $ par mois aux patients éligibles payant en espèces pour le diabète de type 2 aux États-Unis via sa propre pharmacie, un partenariat avec le service de télésanté GoodRx et d'autres plates-formes.

Elle avait annoncé en avril qu'elle travaillait avec les sociétés de télésanté Hims & Hers HIMS.N , Ro et LifeMD

LFMD.O pour vendre Wegovy aux clients américains qui paient en espèces.

Novo Nordisk, conjointement avec Eli Lilly, a déclaré jeudi avoir conclu un accord avec le gouvernement américain pour réduire les prix des médicaments amaigrissants GLP-1 pour les programmes Medicare et Medicaid, ainsi que pour les payeurs en espèces via le site TrumpRx.

PFIZER Pfizer PFE.N et Donald Trump ont déclaré en octobre qu'ils avaient conclu un accord dans lequel le fabricant de médicaments basé aux États-Unis acceptait de réduire les prix des médicaments sur ordonnance dans le cadre du programme Medicaid au niveau des prix pratiqués dans d'autres pays développés, en échange d'un allégement tarifaire.

Pfizer investira 70 milliards de dollars dans la recherche et le développement ainsi que dans la production nationale et bénéficiera d'une période de grâce de trois ans pendant laquelle ses produits ne seront pas soumis aux droits de douane américains sur les produits pharmaceutiques, a déclaré le directeur général de Pfizer, Albert Bourla.

PhRMA Le groupe de pression pharmaceutique américain PhRMA a déclaré en septembre qu'il lancerait en janvier prochain un nouveau site web, AmericasMedicines.com, pour aider les patients à acheter des médicaments sur ordonnance directement auprès des fabricants.

ROCHE Roche ROG.S envisage de vendre ses médicaments d'ordonnance aux États-Unis directement aux consommateurs afin de réduire les coûts pour les patients, dans le cadre de pourparlers avec le gouvernement américain, a déclaré le directeur général Thomas Schinecker en juillet .

Ce modèle pourrait intéresser non seulement les personnes non assurées ou insuffisamment assurées, mais aussi les patients assurés qui comparent le coût de l'accès aux médicaments par l'intermédiaire des assureurs avec les prix au comptant, a déclaré une source industrielle à Reuters.

SANOFI Le fabricant français de médicaments Sanofi SASY.PA a déclaré en septembre qu'elleoffrirait un mois d'approvisionnement de l'un de ses produits d'insuline pour 35 dollars à tous les patients aux États-Unis ayant une ordonnance valide, indépendamment de leur statut d'assurance.

WISP Le fournisseur de services de télésanté pour les femmes, Wisp, a déclaré en septembre qu'il avait élargi son offre de soins du poids pour inclure la vente et la livraison à domicile des médicaments populaires de Novo Nordisk et d'Eli Lilly, sans avoir besoin d'une assurance.

Les prix d'Ozempic, de Wegovy et de Mounjaro sont respectivement de 598, 558 et 489 dollars par mois, le coût comprenant également la consultation, le suivi mensuel et la livraison à domicile.

ZEALAND PHARMA Zealand Pharma ZELA.CO envisage un modèle de vente directe aux patients ainsi que des canaux d'assurance traditionnels pour le médicament expérimental de perte de poids qu'il développe avec Roche, a déclaré son directeur général à Reuters en septembre .