Les Jeux de Tokyo seront annulés s'ils ne peuvent avoir lieu en 2021, dit Yoshiro Mori

TOKYO, 28 avril (Reuters) - Les Jeux olympiques de Tokyo, déjà repoussés d'un an, devront être annulés s'ils ne peuvent avoir lieu aux dates retenues, a prévenu mardi le président du comité d'organisation, Yoshiro Mori, dans une interview accordée au quotidien sportif Nikkan Sports. Le Comité international olympique (CIO) et le gouvernement japonais ont annoncé il y a un mois que le calendrier initial ne pourrait être tenu du fait de la pandémie de coronavirus et ont décidé de les repousser d'un an, du 23 juillet au 8 août 2021. Mais le doute plane sur le respect de cette nouvelle échéance, surtout si aucun vaccin contre le coronavirus n'est disponible d'ici-là. Prié par les journalistes du Nikkan Sports de dire si un second report est possible, Yoshiro Mori répond: "Non. Dans ce cas, les Jeux seront supprimés." L'ancien Premier ministre s'est toutefois dit convaincu de leur maintien. "Nous avons reporté les Jeux olympiques jusqu'à l'été prochain, lorsque nous aurons remporté la bataille (contre le coronavirus). Ces Jeux seraient beaucoup plus précieux que tous les autres si nous pouvions aller de l'avant après avoir remporté cette bataille. Nous devons y croire, sans quoi notre travail acharné et nos efforts ne seront pas récompensés", a-t-il ajouté. Le report des Jeux de Tokyo constitue une première dans l'histoire de l'olympisme moderne. Trois éditions - 1916, 1940 et 1944 - ont en revanche été annulées en raison des guerres mondiales. (Jack Tarrant et Junko Fujita version française Henri-Pierre André et Jean-Philippe Lefief)

