Les jeunes travailleurs sont les plus inquiets de l'impact de l'IA sur l'emploi, selon une enquête de Randstad

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Quatre travailleurs sur cinq pensent que l'intelligence artificielle va avoir un impact sur leurs tâches quotidiennes au travail, la génération Z faisant partie des plus inquiets alors que les entreprises s'appuient de plus en plus sur les chatbots et l'automatisation de l'IA, a révélé mardi une enquête menée par Randstad.

Les offres d'emploi nécessitant des compétences d'"agent d'IA" ont bondi de 1 587%, a indiqué Randstad dans son rapport annuel "Workmonitor", les données de l'enquête suggérant que l'IA et l'automatisation remplacent de plus en plus les rôles transactionnels à faible complexité.

Randstad RAND.AS , l'une des plus grandes agences de recrutement au monde, a interrogé 27 000 travailleurs et 1 225 employeurs et couvert plus de 3 millions d'offres d'emploi sur 35 marchés pour ce rapport.

POURQUOI C'EST IMPORTANT? Les marchés du travail sont soumis à d'énormes pressions alors que les entreprises du monde entier multiplient les suppressions d'emplois et que le moral des consommateurs s'assombrit, ébranlés par la guerre commerciale du président américain Donald Trump et les mesures agressives de politique étrangère qui ont fait voler en éclats l'ordre mondial fondé sur des règles . Les entreprises technologiques axées sur l'IA ont commencé à remplacer des emplois par l'automatisation, même si la plupart des entreprises attendent encore des rendements tangibles d'un boom exceptionnel des investissements dans l'IA qui façonnera le monde des affaires pour les années à venir.

CITATIONS CLÉS

"Ce que nous constatons généralement chez les employés, c'est qu'ils sont enthousiastes à l'égard de l'IA... mais ils peuvent aussi être sceptiques dans le sens où les entreprises veulent ce que les entreprises veulent toujours: elles veulent économiser des coûts et augmenter l'efficacité", a déclaré à Reuters Sander van't Noordende, directeur général de Randstad.

"La génération Z est la plus préoccupée, tandis que les baby-boomers font preuve d'une plus grande assurance et sont les moins inquiets de l'impact de l'IA et de leur capacité à s'adapter", selon le rapport.

PAR LES NOMBRES

Près de la moitié des travailleurs interrogés craignent que la technologie naissante ne profite davantage aux entreprises qu'à la main-d'œuvre, selon les données recueillies.

Il existe également une divergence dans la manière dont les employeurs et les travailleurs perçoivent les performances de l'entreprise. Environ 95 % des employeurs interrogés prévoient une croissance pour cette année, alors que seulement 51 % des employés partagent cet optimisme, selon le rapport.