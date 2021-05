Les Italiennes fortunées privilégient la sécurité de leurs investissements

(NEWSManagers.com) - Une étude d'Ipsos réalisée pour Candriam et l'Association italienne de la banque privée se penche sur les habitudes d'investissement des femmes occupant des postes à responsabilité et disposant d'au moins 250.000 euros.

Les femmes " à haut profil " - occupant un poste à responsabilité et disposant d' un patrimoine personnel d' au moins 250.000 euros - sont au nombre de 60.000 en Italie, soit 0,2 % de la population féminine, montre une nouvelle étude réalisée par Ipsos pour le compte de Candriam et de l' Association italienne de la banque privée (AIPB) sur cette catégorie. C' est cinq fois moins que chez les hommes. La catégorie d' hommes " à haut profil " représente 1 % de la population masculine en Italie.

Ces femmes " puissantes " détiennent deux fois sur trois un diplôme d' études supérieures et occupent des postes importants, détaille l' étude. Elles sont entrepreneuses, exercent une profession libérale ou sont dirigeantes d' entreprises. 48 % d' entre elles siègent au sein d' un conseil d' administration et 25 % ont des responsabilités au sein d' une association.

L' étude montre que ces femmes sont 84 % à être intéressées par la gestion de leur argent, soit plus que les hommes (71 %). Ces 12 derniers mois, 68 % des femmes de l' échantillon déclarent avoir acquis à plusieurs reprises un produit d' investissement.

Lorsqu' elles songent à investir, les femmes " à haut profil " sont 50 % à placer la sécurité comme l' aspect le plus important pour elles, contre 18 % pour les hommes. En deuxième place vient le rendement (20 %), alors que les hommes citent ce critère en premier (25 %). Viennent ensuite la simplicité (12 %) et la disponibilité (11 %).

Pour les femmes analysées dans l' étude, la sécurité est une valeur indissociable de la capacité à se projeter et planifier sur le long terme, selon les auteurs de l' étude. D' ailleurs, elles ont tendance à allouer 60 % de leurs ressources dans des projets à moyen-long terme.

Les femmes investissent encore peu dans des produits ESG

35 % de l' échantillon interrogé par Ipsos choisit des produits à capital garanti, tandis que 36 % s' expriment en faveur de l' investissement immobilier - préféré par seulement 20 % des hommes.

Enfin, 88 % des femmes déclarent avoir entendu parler des produits respectant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et 55 % affirment bien les connaître. Pourtant, elles sont peu nombreuses à en détenir en portefeuille. Cela pourrait changer puisqu' une femme sur deux souhaiterait investir dans des investissements avec des impacts ESG ou dans l' économie réelle.

" L' étude met en évidence le fait que les femmes " à haut profil " ont une conception long terme des investissements financiers. Si bien que je suis convaincu que, dans un avenir très proche, elles seront les principales championnes des investissements ESG " , commente Matthieu David, responsable de la succursale italienne de Candriam, dans un communiqué.

" Alors qu' elles sont fortement sous-représentées dans tous les secteurs, les femmes sont responsables de 10 % de la richesse financière privée de notre pays " , a souligné Paolo Langè, président de l'AIPB. " Si l'on prend en considération la banque privée, le pourcentage s'élève à 35% des quelque 900 milliards d'euros gérés par le secteur " , ajoute-t-il.

Laurence Marchal