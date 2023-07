Les investisseurs sont trop habitués aux taux "ultra-bas" post-crise de 2008 (Yomoni)

(AOF) - « L’habitude est un grand anesthésiant ». Constatant que les investisseurs ont tendance à « percevoir la remontée des taux comme transitoire » et qu’ils anticipent « un retour à un environnement de faible inflation et de taux d’intérêt bas », Olivier Malteste, Directeur des Investissements de Yomoni, pose la question de savoir si un tel environnement « est durable ou même souhaitable sur le long terme ». Pour lui les investisseurs sont surtout « habitués à la politique de taux d’intérêt ultra-bas, mise en place par les banques centrales en réponse à la crise financière de 2008 ».

"Si les indicateurs d'activité traduisent un ralentissement anticipé, l'activité reste toujours en croissance et est plus robuste aux Etats-Unis qu'en Europe ", relève le gérant. Pour lui ce sont les hausses de salaires qui "risquent d'alimenter l'inflation et de diminuer l'efficacité des actions des banques centrales".

Dans ce contexte, les actions mondiales considérées en euros auront progressé de 3,1% : les actions japonaises continuent sur leur lancée avec une progression de 1,6% en euro sur le mois et les actions américaines affichent une performance de 3,9%, tandis que les actions de la zone euro progressent de 3,8%. " La confiance a clairement été restaurée au cours du mois, ce qui se reflète aussi dans l'évolution des devises puisque l'euro s'est apprécié de 2% face au dollar ".