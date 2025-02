"Les investisseurs sont convaincus que la hausse de l'or va perdurer" (Crédit Mutuel AM)

(AOF) - "L'or poursuit son mouvement de hausse en janvier 2025, porté par les risques économiques et politiques (guerres commerciales, inflation aux USA, et instabilités politiques…) que l'investiture de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis engendrerait", introduit Charlotte Peuron, gérante de fonds actions, spécialiste des valeurs aurifères chez Crédit Mutuel Asset Management.

Le prix de l'or s'envole sur des nouveaux sommets alors que l'argent n'est pas en reste et progresse de 8,6% à 31,3 dollars l'once. Ce contexte est toujours très favorable aux producteurs de métaux précieux, poursuit Charlotte Peuron et l'indice Nyse Arca Gold Miners bondit de 14,9% en dollar.

Selon la gérante de fonds actions, spécialiste des valeurs aurifères chez Crédit Mutuel Asset Management, l'ensemble des feux sont toujours verts et la Chine, en plus des achats de la banque centrale, vient de lancer vendredi un programme pilote permettant à certaines compagnies d'assurance d'investir dans l'or dans le cadre de leurs stratégies d'allocation d'actifs à moyen et long terme. Cela va encore augmenter la demande d'or.

Le secteur aurifère surperforme très largement l'or en ce début d'année, les investisseurs sont convaincus que la hausse de l'or va perdurer et vont donc, selon Charlotte Peuron, chercher l'effet de levier des sociétés.

"Les résultats opérationnels des sociétés, qui devraient être bons et dont les publications ont démarré le 12 février avec Barrick Gold, devraient soutenir cette tendance positive du secteur. De plus les sociétés vont donner des " guidances " pour 2025, et il est fort à parier qu'avec un prix des métaux aussi élevé les analystes vont devoir réviser leurs estimations. C'est également un soutien pour le secteur", conclut-elle.