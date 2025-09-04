Les investisseurs se ruent sur les fonds actions chinoises et les financières fin août

Les investisseurs ont versé 3,9 milliards de dollars dans les fonds actions chinoises sur la semaine au 27 août, selon le Flow Show de BofA réalisé à partir des données d’EPFR sur les flux mondiaux aux fonds. Il s’agit du plus haut niveau hebdomadaire depuis avril 2025.

Outre la Chine, les Etats-Unis ont aussi le vent en poupe. Les investisseurs sont revenus sur les fonds actions américaines, y plaçant 8,5 milliards de dollars. En revanche, ils se sont délestés des fonds actions européennes à hauteur de 1,2 milliard de dollars. Il s’agit de la première fois depuis février 2025 que ces fonds accusent deux semaines consécutives de rachats.

Les fonds crypto continuent de collecter

Côté sectoriel, les investisseurs ont privilégié les financières, en y plaçant 2,9 milliards de dollars, soit le plus haut montant depuis janvier 2022. La tech a recueilli 300 millions de dollars.

Au total, les fonds actions ont recueilli 16,6 milliards de dollars.

Les fonds obligataires ont eu un peu plus de succès, avec 19,7 milliards de dollars, toujours dopés par la collecte des fonds investment grade (12,5 milliards de dollars). Les fonds d’obligations gouvernementales ont drainé 3,3 milliards de dollars.

Enfin, les fonds crypto continuent de faire des adeptes, avec 3,1 milliards de dollars de collecte. Les fonds or ont enregistré des souscriptions nettes de 1,4 milliard et les fonds monétaires, de 6,8 milliards.

Laurence Marchal