Les investisseurs se ruent sur l'introduction en bourse de Jio dès le premier jour de la plus grande offre publique de l'Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des chiffres actualisés relatifs aux enchères, mise à jour du premier paragraphe)

* Première introduction en bourse du conglomérat Reliance depuis deux décennies

* En fin d'après-midi, l'introduction en bourse avait attiré des offres représentant trois fois le nombre d'actions proposées

* Environ un tiers des actions est réservé aux investisseurs particuliers

* La société vise une valorisation pouvant atteindre 108,3 milliards de dollars

par Vibhuti Sharma, Aditya Kalra et Yantoultra Ngui

Les investisseurs se sont rués mercredi sur l’introduction en bourse de Jio Platforms

JIOP.NS , d’un montant de 3,2 milliards de dollars: les offres ont couvert l’ensemble des actions proposées en moins de deux heures et ont atteint 3,16 fois le nombre d’actions proposées à la fin de la première journée. Il s’agit de la plus grande introduction en bourse jamais réalisée en Inde et de la première menée par Reliance, le groupe de Mukesh Ambani, depuis 20 ans.

Cette introduction en bourse a été considérée comme un test majeur de l’intérêt mondial pour les nouvelles offres d’actions, à un moment où les investisseurs examinent d’un œil plus critique les entreprises liées à l’IA, ce qui, selon certains analystes, pourrait les amener à se détourner de cette technologie. Près de 90 % du chiffre d’affaires de Jio Platforms provient de son activité de télécommunications.

Bénéficiant du soutien de Meta META.O , d’Alphabet

GOOGL.O , de Google et d’investisseurs institutionnels, Jio Platforms JIOP.NS regroupe la plus grande entreprise de télécommunications indienne, avec plus de 500 millions d’abonnés, ce qui en fait le deuxième opérateur de télécommunications au monde au sein d’un seul pays, après China Mobile 600941.SS .

Les investisseurs institutionnels ont souscrit la tranche qui leur était réservée en 10 minutes, tandis que le carnet de commandes a été entièrement comblé en 100 minutes, ont indiqué deux sources proches de l'introduction en bourse.

“C’est la plus rapide de l’histoire de l’Inde”, a déclaré l’une d’elles.

Cette ruée des investisseurs intervient alors même que les grandes introductions en bourse en Inde démarrent généralement lentement, les institutions attendant souvent les dernières heures pour enchérir. Lors d’autres grandes introductions en bourse, la vente d’actions de la National Stock Exchange of India NSEI.BO n’avait récemment été souscrite qu’à 42 % dès le premier jour, et celle de Hyundai Motor India HYUN.NS à seulement 18 %.

Aishvarya Dadheech, fondatrice de ⁠Fident Asset Management, a déclaré que la rapidité des souscriptions à l’introduction en bourse de Jio était surprenante, étant donné que les grandes introductions en bourse en Inde sont généralement entièrement souscrites plus tardivement, ajoutant: “Jio a bouleversé le paysage des télécommunications en Inde et (l’introduction en bourse) offre une valorisation très raisonnable avec des fondamentaux solides”.

L’activité de télécommunications de Jio Platforms, dirigée par Akash, le fils d’Ambani, a démarré en 2016 en pariant que les Indiens utiliseraient beaucoup plus Internet si cela ne leur coûtait presque rien. Elle a rapidement conquis des parts de marché au détriment de concurrents tels que Bharti Airtel

BRTI.NS et Vodafone Idea VODA.NS en proposant des forfaits de données bon marché et des appels vocaux gratuits.

L'introduction en bourse valorise Jio Platforms à hauteur de 108,3 milliards de dollars, ce qui pourrait en faire l'une des plus grandes entreprises indiennes en termes de capitalisation boursière dès l'ouverture des marchés le 28 octobre.

Mercredi, la capitalisation boursière de Bharti Airtel s’élevait à 123,38 milliards de dollars.

OFFRES RAPIDES

Les investisseurs institutionnels se sont jusqu’à présent montrés plus enthousiastes que les particuliers: selon les données boursières, les acheteurs institutionnels qualifiés ont souscrit 9,42 fois leur part réservée dans l’introduction en bourse, tandis que les investisseurs particuliers, auxquels environ un tiers de l’émission est réservé, ont jusqu’à présent souscrit 0,73 fois leur quota.

Les nouvelles offres n’affluaient toutefois pas aussi rapidement qu’en début de matinée, selon les données boursières en temps réel.

Pour de nombreux Indiens, Reliance Industries RELI.NS , cotée en bourse depuis 1977 et dont les activités s’étendent du commerce de détail au pétrole, a longtemps été une source de richesse et un moyen d’épargne permettant de financer les études d’un enfant ou un mariage.

Depuis 1990, année pour laquelle les données de la LSEG sont disponibles, les actions de Reliance cotées à Mumbai ont été multipliées par environ 330.

Cette semaine, Jio Platforms a attribué des actions d’une valeur de 853 millions de dollars à plus de 200 investisseurs internationaux et nationaux, dont l’Abu Dhabi Investment Authority et BlackRock BLK.N , après que la tranche réservée eut attiré des offres totalisant plus de 25 milliards de dollars.

Les investisseurs particuliers, ainsi que les salariés et les actionnaires de Reliance, participent à cette offre qui se termine vendredi et dont le prix par action est compris entre 1 065 et 1 119 roupies.

UNE DATE DE LANCEMENT FESTIVE

Il s’agit de la première introduction en bourse de Reliance depuis 2006.

M. Ambani avait initialement promis une introduction en bourse dans un délai de cinq ans en 2019, mais le projet avait déjà été reporté à 2025 . Une demande de cotation prévue dès le mois de mars a été repoussée après que la guerre en Iran a refroidi l’engouement pour les introductions en bourse.

Jio Platforms lance son introduction en bourse pendant la période des fêtes hindoues, considérée comme propice aux achats, mais à un moment où les marchés indiens sont restés moroses ces dernières semaines.

Reliance a versé les salaires de ses plus de 400 000 employés avec environ 15 jours d’avance ce mois-ci, et la société a facilité ces dernières semaines l’ouverture de comptes-titres pour les personnes souhaitant souscrire à l’introduction en bourse, a déclaré une source du secteur ayant une connaissance directe de la situation.

Reliance n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Jio Platforms a enregistré un bénéfice d’environ 3,2 milliards de dollars , pour un chiffre d’affaires de 15,5 milliards de dollars au cours de l’exercice clos en mars.

La société prévoit d’utiliser jusqu’à 2,89 milliards de dollars du produit de l’opération pour rembourser ou prépayer les emprunts de sa division télécoms. Le reste sera affecté aux besoins généraux de l’entreprise, y compris les dépenses d’investissement, comme l’indique le prospectus de l’introduction en bourse de Jio.