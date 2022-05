Les investisseurs se réfugient dans les fonds de dette souveraine et de grandes capitalisations US

(NEWSManagers.com) - Peu de fonds échappent encore à la décollecte généralisée. Les investisseurs internationaux se sont réfugiés cette semaine dans les stratégies couvrant les grandes capitalisations américaines et la dette souveraine, selon le "Flow Show", le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research.

Aucune grande classe d’actif ne s’en sort une nouvelle fois indemne, avec 12,3 milliards de dollars (11,6 milliards d’euros) de retraits dans les fonds obligataires, 7,6 milliards dans les fonds monétaires, 5,2 milliards dans les fonds actions, et 1,4 milliard dans les fonds or.

La forte tendance à la décollecte dans l’obligataire, quasiment ininterrompue depuis le début de l’année, se maintient à un niveau élevé dans chaque sous-catégorie. Les fonds de dettes d’entreprises investment grade ont rendu 3,7 milliards de dollars à leurs porteurs de parts, ceux positionnés sur le high yield 4,3 milliards, et ceux sur la dette émergente 6,1 milliards. Seuls les fonds de dettes souveraines au nominal ont su tirer leur épingle du jeu, avec +7 milliards de dollars de collecte. Les fonds de dettes souveraines indexées à l’inflation ont, eux, rendu 0,7 milliard.

Dans les fonds actions, les flux ne sont pas tellement orientés géographiquement. Les fonds américains et japonais ont récolté respectivement 0,3 et 0,2 milliard de dollars, tandis que les fonds européens et émergents ont rendu 0,5 et 0,3 milliard. Sur le marché américain, les flux sont toutefois bien plus prononcés, avec une collecte de 9,6 milliards de dollars dans les fonds de grandes capitalisations, et une décollecte concentrée sur les fonds de petites capitalisations (-4,1 milliards), de financières (-3 milliards), du secteur des matériaux (-2 milliards) et de l’énergie (-1,7 milliard).