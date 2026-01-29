Les investisseurs sanctionnent les dépenses des grandes entreprises technologiques en matière d'IA, qui se traduisent par un ralentissement de la croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aditya Soni et Deborah Mary Sophia

Les investisseurs ont réagi aux résultats des grandes entreprises technologiques cette semaine en lançant un avertissement brutal: ils pardonneront les dépenses record qui entraînent une croissance solide, mais puniront les entreprises dans le cas contraire, ce qui montre à quel point les enjeux ont changé depuis le lancement de ChatGPT il y a plus de trois ans.

Le chiffre d'affaires de Meta Platforms META.O , propriétaire de Facebook, a bondi de 24 % au cours du trimestre de décembre, grâce au ciblage publicitaire en ligne renforcé par l'intelligence artificielle.

L'IA a également été à l'origine d'une prévision de revenus pour le premier trimestre qui a dépassé les estimations, montrant que les ventes croissantes de Meta pourraient financer les dépenses des centres de données qui devraient augmenter de 87 % cette année pour atteindre 135 milliards de dollars.

"Les chiffres clés de Meta sont un reflet très intéressant de l'attitude du marché à l'égard des dépenses dans le domaine de l'intelligence artificielle", a déclaré John Belton, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds.

"Toutes choses égales par ailleurs, le marché serait normalement inquiet, mais ils ont un chiffre d'affaires prévisionnel important pour le premier trimestre."

Microsoft MSFT.O a fait état d'une croissance de son activité d'informatique en nuage Azure qui n'était que légèrement supérieure aux attentes , également très en retard par rapport aux dépenses trimestrielles record.

La divulgation du fait que la holding prisée OpenAI représente 45 % du carnet de commandes était inquiétante, car quelque 280 milliards de dollars pourraient être menacés à mesure que la startup non rentable perd de l'élan dans la course à l'IA.

"Les liens étroits de Microsoft avec OpenAI renforcent son leadership dans le domaine de l'IA d'entreprise, mais ils introduisent également un risque de concentration", a déclaré Zavier Wong, analyste de marché chez eToro.

Le créateur de ChatGPT a publié un "code-red" interne en décembre après le lancement positif de Gemini 3 de Google et rattrape son retard en matière de codage de l'IA par rapport au code Claude d'Anthropic, qui a atteint un taux d'exécution annualisé de plus d'un milliard de dollars.

Les actions de Microsoft ont chuté de 6,5 % après la séance de mercredi, tandis que celles de Meta ont grimpé de 10 %.

Après avoir profité de son avantage de précurseur avec OpenAI pour s'assurer la couronne de l'entreprise la plus précieuse du monde en 2024, Microsoft subit aujourd'hui une pression croissante de la part des investisseurs pour justifier ses dépenses d'investissement considérables.

L'entreprise prévoit que la croissance d'Azure restera stable entre janvier et mars, après avoir ralenti au cours des trois derniers mois de 2025, ce qu'elle attribue en partie aux contraintes de capacité des puces d'IA.

"Si j'avais pris les processeurs graphiques qui viennent d'être mis en service au premier et au deuxième trimestre et que je les avais tous affectés à Azure, le KPI (croissance) aurait été supérieur à 40 %", a déclaré Amy Hood, responsable des finances de Microsoft, lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Elle a ajouté que l'utilisation des puces pour les efforts de développement interne avait limité la croissance.

META MISE SUR L'EFFET COMPOSÉ DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Pour Meta, le trimestre a montré les bénéfices d'une poussée agressive de la part du dernier arrivé dans la course à l'IA, qui comprenait une guerre des talents et la promesse d'investir des centaines de milliards dans de nouveaux centres de données massifs afin de poursuivre la "superintelligence".

Son chiffre d'affaires a augmenté de 24 % au quatrième trimestre et Meta prévoit une accélération de la croissance de 33 % pour le trimestre en cours.

Mais elle accumule les factures auprès des grands fournisseurs de cloud, tels que Google GOOGL.O d'Alphabet, ce qui est de bon augure pour les résultats du géant de la recherche la semaine prochaine.

L'utilisation de l'IA "améliorera la qualité de l'expérience organique et de la publicité", a déclaré le directeur général Mark Zuckerberg.

M. Zuckerberg a promis que la superintelligence, une étape théorique atteinte lorsque les machines surpassent les humains, l'aiderait à offrir une intelligence artificielle profondément personnalisée à une vaste base d'utilisateurs de médias sociaux.

"Je pense que cela aura un effet cumulatif", a-t-il ajouté, alors que Meta a prédit une augmentation de 43 % des dépenses totales cette année, qui atteindront 169 milliards de dollars.

TESLA DEVRAIT DOUBLER SES DÉPENSES CETTE ANNÉE

L'augmentation des dépenses a également été le thème de Tesla , la société d'Elon Musk, qui doublera ses dépenses cette année pour les porter à plus de 20 milliards de dollars, car elle s'oriente vers l'IA, les robots humanoïdes et les véhicules personnels capables de se conduire tout seuls.

Après que Tesla a fait état des dépenses record prévues, ses actions ont perdu un peu de leur valeur après une hausse de 3,5 % à la suite d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux attentes.

Les analystes ont déclaré que les résultats montraient l'inadéquation entre les objectifs de l'entreprise en matière d'IA et les exigences des investisseurs en matière de bénéfices.

"Le marché semble se demander si ces augmentations massives des dépenses en capital généreront des rendements suffisants", a déclaré Jesse Cohen, analyste principal chez Investing.com.

"Cela reflète un fossé croissant entre les ambitions des entreprises technologiques en matière d'IA et la patience de Wall Street pour les cycles d'investissement à durée indéterminée."