Les investisseurs s'inquiètent de l'issue décisive de la bataille pour la Fed

Le dollar chute, les actions glissent à cause de la querelle entre Trump et Powell

Les mouvements du marché révèlent des inquiétudes quant à l'indépendance de la Fed - gestionnaire de portefeuille

La Fed technocratique que nous connaissions est en train de disparaître - analyste

Une enquête du ministère américain de la Justice à la Réserve fédérale et une réponse combative du président Jerome Powell ont fortement augmenté les enjeux dans un différend de longue date qui a ouvertement remis en question l'indépendance de la banque centrale la plus puissante du monde, ont déclaré les investisseurs.

Dans une déclaration ferme dimanche, M. Powell a révélé une enquête qui le menaçait d'une inculpation criminelle au sujet d'un projet de rénovation d'un bâtiment, affirmant qu'il s'agissait d'un "prétexte" pour gagner de l'influence politique sur la Fed afin d'abaisser les taux d'intérêt plus rapidement.

Le président Donald Trump a déclaré à NBC qu'il n'avait pas connaissance des actions du ministère de la justice, mais il a renouvelé ses attaques contre M. Powell, qui sont devenues de plus en plus fréquentes et virulentes à mesure que la Fed a choisi de réduire ses taux plus lentement qu'il ne l'aurait souhaité.

L'enquête et la réponse directe de M. Powell enveniment une querelle dont les observateurs du marché craignent qu'elle ne mette en péril l'indépendance de la Fed, fondement de la politique économique des États-Unis et pierre angulaire de leur système financier.

"Avec son attaque frontale contre la Fed, Donald Trump sape une fois de plus la confiance dans l'indépendance de la banque centrale américaine", a déclaré à Reuters Jens Suedekum, conseiller principal du ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil.

"Les États-Unis eux-mêmes en subiront les plus grands inconvénients".

LA PRESSION DE TRUMP SUR LA FED RISQUE D'AVOIR DES "CONSEQUENCES NON INTENTIONNELLES"

Le fossé grandissant souligne également à quel point les efforts de l'administration Trump pour remodeler les institutions, de l'armée au système judiciaire, pèsent désormais sur un pilier de la solidité financière des États-Unis.

Le dollar américain était lundi sur le point de connaître sa plus forte baisse quotidienne face à un panier de devises majeures en trois semaines =USD . L'or a grimpé à un niveau record, les contrats à terme sur les actions américaines ont chuté ESc1 et les rendements du Trésor américain à long terme ont fortement augmenté US30YT=RR .

"Le président de la Fed, M. Powell, s'est écarté de son approche précédente face aux menaces de M. Trump, choisissant cette fois de s'attaquer directement à l'éléphant dans la pièce, à savoir que la Fed ne fait pas bouger les taux comme le souhaiterait le président", a déclaré Damien Boey, gestionnaire de portefeuille chez Wilson Asset Management à Sydney.

"L'or s'est renforcé, les actions ont vacillé et la courbe des taux s'est légèrement pentifiée. Ces mouvements ont été largement conformes à la stratégie d'attaque contre l'indépendance de la Fed", a-t-il ajouté.

La capacité des banques centrales à agir, du moins en ce qui concerne la fixation des taux d'intérêt, sans interférence politique est considérée comme un principe clé de l'économie moderne - isolant les responsables de la politique monétaire afin qu'ils puissent prendre des décisions en faveur de la stabilité à long terme.

Pour les investisseurs, la confiance dans les institutions américaines fait partie de ce que l'on appelle le "privilège exorbitant " dont jouit le pays sur les marchés financiers en tant qu'émetteur de la monnaie de réserve mondiale et bénéficiaire de milliards de dollars d'afflux de capitaux.

Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay à Toronto, a souligné les "conséquences involontaires" de la pression exercée sur la Fed.

"En essayant d'influencer la banque centrale par des menaces juridiques agressives à l'encontre de certains de ses responsables, l'administration pourrait faire grimper les attentes en matière d'inflation, éroder le rôle de valeur refuge du dollar et déclencher une forte hausse des rendements obligataires à long terme, ce qui augmenterait les coûts d'emprunt dans l'ensemble de l'économie américaine."

"Verser de l'essence partout et jouer ensuite avec des allumettes n'a pas tendance à donner de bons résultats", a-t-il ajouté.

LA "FED TECHNOCRATIQUE EST EN TRAIN DE DISPARAÎTRE"

La réplique de M. Powell est en quelque sorte un dernier coup d'éclat, puisque son mandat de président doit s'achever en mai et que M. Trump a déjà promis que le candidat qu'il nommera comme successeur sera "quelqu'un qui croit en des taux d'intérêt plus bas, de beaucoup".

Mais sa position servira de cadre à tout remplaçant et d'étalon pour les changements dans l'approche de la Fed .

Richard Yetsenga, économiste en chef du groupe ANZ, a déclaré que pour l'ensemble des marchés financiers américains, le fonctionnement des trois branches de la politique de la Fed est susceptible de changer - les taux, le bilan et la réglementation du secteur bancaire.

"Il est certainement trop tôt (pour dire), mais les tendances semblent assez claires... la Fed technocratique, telle que nous l'avons comprise au cours des dernières décennies, est en train de disparaître", a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, les investisseurs, qui commencent déjà à se demander si leurs portefeuilles sont sur-alloués aux États-Unis, sont conscients des nouveaux types de risques que l'administration Trump est en train d'introduire.

"Le marché s'est débarrassé de tant de bruit autour de la Fed et de son indépendance, et je pense qu'il est probable qu'il le fasse à nouveau, mais à un moment donné, les choses vont se briser", a déclaré Christopher Hodge, économiste en chef pour les États-Unis à la banque d'investissement française Natixis.

Certes, les mouvements du marché ont été faibles lundi et certains y ont vu peu de conséquences claires pour les taux d'intérêt et même un signe que M. Trump n'avait pas d'influence sur la Fed.

L'économiste en chef de Goldman Sachs, Jan Hatzius, a déclaré lundi lors de la conférence stratégique annuelle de la banque à Londres que la menace d'une inculpation pénale renforcerait les doutes sur l'indépendance de la banque centrale, mais qu'il s'attendait à ce que la Fed continue à prendre des décisions basées sur des données.

"Je n'ai aucun doute sur le fait que (Powell), pendant le reste de son mandat de président, prendra ses décisions sur la base des données économiques et ne se laissera pas influencer d'une manière ou d'une autre, en réduisant davantage les taux ou en refusant de les réduire sur la base de données qui pourraient aller dans ce sens", a-t-il déclaré.