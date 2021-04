Les investisseurs reviennent sur les fonds monétaires

(NEWSManagers.com) -

La collecte hebdomadaire des fonds actions a connu un coup de frein. Après des semaines de montants de souscription exceptionnels, les investisseurs n'ont apporté que 4,1 milliards de dollars entre le 18 et le 24 mars, bien loin du record historique de la semaine dernière, à 68,3 milliards. Selon les dernières données du " Flow Show" , le rapport sur les flux hebdomadaires de collecte de BofA Global Research, les investisseurs se sont tournés vers les fonds monétaires, qui ont collecté 45,6 milliards de dollars, un montant qui n'avait pas été atteint depuis la crise du Covid-19 en avril 2020. Les fonds obligataires ont pour leur part reçu dix milliards de dollars, et les fonds or ont rendu 0,6 milliard.

Dans le détail, la collecte des fonds actions a été pénalisée par les retraits sur les véhicules américains, qui ont rendu 9,7 milliards de dollars. La semaine dernière, ils battaient pourtant leur propre record avec des souscriptions nettes de 53 milliards. Les fonds de grandes capitalisations ont bien résisté, avec une collecte positive de 7,1 milliards de dollars, tout comme les fonds value, avec +2,3 milliards. Les fonds de petites capitalisations ont rendu 7,3 milliards de dollars, et les fonds croissance 3,3 milliards. Par secteurs, seuls les fonds énergie sortent la tête de l'eau, avec +1,5 milliard de dollars. Les fonds tech, véritables stars depuis plus d'un an, ont enregistré une petite décollecte, de 0,1 milliard. Sur les autres régions, les fonds Japon et émergents ont reçu des flux positifs de respectivement 2,7 milliards et 1,6 milliard de dollars, tandis que les fonds Europe ont rendu 0,5 milliard.

Sur l'obligataire, les flux se sont dirigés vers les fonds de titres souverains, qu'ils soient indexés à l'inflation (+1,8 milliard de dollars), ou non (+2,4 milliards). Sur le segment des titres d'entreprises, les fonds investment grade ont collecté 2,3 milliards de dollars, tandis que les fonds high yield ont perçu un petit 0,2 milliard.