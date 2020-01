Les investisseurs reviennent sur les actions

(NEWSManagers.com) -

Après un tout début d'année entièrement acquis à la cause de l'obligataire, les investisseurs sont revenus sur les actions durant la dernière séquence hebdomadaire. Les fonds dédiés aux actions ont ainsi attiré 12,6 milliards de dollars, pour l'essentiel investis dans les ETF (12,1 milliards de dollars), les organismes de placement collectifs s'adjugeant la portion congrue (0,4 milliard de dollars), selon l'étude hebdomadaire de BofA Global Research qui reprend des données du spécialiste de l'évolution des flux dans le monde EPFR Global.

Les fonds spécialisés dans les actions américaines ont certes subi des sorties nettes de 1,6 milliard de dollars mais toutes les autres grandes catégories de fonds ont terminé en territoire positif. Les fonds dédiés aux actions émergentes, qui ont retrouvé depuis plusieurs semaines la faveur des investisseurs, ont ainsi engrangé 3,8 milliards de dollars. Les fonds dédiés aux actions japonaises, ont attiré 3,4 milliards de dollars, le montant le plus élevé des 38 dernières semaines. Même les fonds d'actions européennes sont dans le vert avec des entrées nettes de 0,4 milliard de dollars. Au cours des quatre dernières semaines, les fonds d'actions des pays développés ont ainsi attiré 40 milliards de dollars.

Mais les investisseurs continuent de privilégier l'univers obligataire dont les fonds, toutes catégories confondues, ont attiré 16,6 milliards de dollars, l'un des montants les plus élevés jamais enregistrés. Les fonds d'obligations en catégorie d'investissement (" IG" ) ont encore attiré 8 milliards de dollars tandis que les fonds d'obligations à haut rendement enregistraient leur plus forte collecte des dix dernières semaines, pour un montant de 2,4 milliards de dollars. Les fonds de dette émergente ont engrangé 2,7 milliards de dollars, enregistrant ainsi une cinquième semaine consécutive de flux nets positifs. Au cours des quatre dernières semaines, la collecte cumulée des fonds d'obligations high yield et de dette émergente s'élève à 20 milliards de dollars.

Et au cours des deux dernières semaines, les flux positifs nets dans l'obligataire atteignent 40 milliards de dollars, soit quelque 1.000 milliards de dollars en rythme annualisé, relèvent les analystes de BofA Global Research qui restent " irrationnellement optimistes" en attendant une correction sur les marchés actions de 4 à 8% alors que le S&P 500 est à environ 5% de devenir le " bull market" le plus important de tous les temps.