Les investisseurs retournent massivement sur les fonds monétaires

Après s’en être détourné brièvement la semaine précédente, les investisseurs mondiaux se sont rués sur les fonds monétaires sur les sept jours au 25 septembre. Ils y ont investi 129,1 milliards de dollars, selon le flow show de BofA sur les flux mondiaux des fonds réalisé à partir des données d’EPFR. Il s’agit de la plus forte collecte de ces 18 derniers mois et la cinquième plus importante en dix ans?!

Toutes les autres catégories de fonds ont aussi affiché des soldes positifs, mais dans une bien moindre mesure.

Les fonds actions ont levé 25,4 milliards de dollars, toujours grâce à la bonne dynamique des fonds US. Les fonds actions américaines ont attiré 10,9 milliards de dollars, portant la collecte annualisée sur cette classe d’actifs depuis le début de l’année à 415 milliards de dollars. Cela masque toutefois des disparités. Ainsi, les fonds actions US grandes capitalisations ont drainé 24,8 milliards de dollars, tandis que les fonds de petites capitalisations américaines et les fonds value US ont vu sortir 5,4 milliards de dollars et 6,9 milliards de dollars, respectivement. Plus inhabituel, les fonds d’actions émergentes ont affiché une collecte de 9,7 milliards de dollars, soit la quatrième plus forte en 2024. Les fonds actions européennes sont aussi dans le vert, avec des souscriptions nettes de 600 millions, le montant hebdomadaire le plus élevé sur les cinq derniers mois.

Les fonds obligataires ont de leur côté réuni 12,7 milliards de dollars. Le gros de la collecte est allé dans des fonds investment grade (10,2 milliards de dollars). Depuis le début de l’année, ils ont drainé 415 milliards de dollars en annualisé. Les fonds en obligations gouvernementales ont vu sortir 1,6 milliard de dollars, tandis que les fonds dette émergente ont engrangé 1,2 milliard de dollars.

Pour finir, les fonds or ont capté 1 milliard de dollars et les fonds crypto ont absorbé 500 millions.

Laurence Marchal