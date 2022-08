Les investisseurs retirent 27,5Md$ des hedge funds au T2-2022

(NEWSManagers.com) - Le secteur des hedge funds a décollecté à hauteur de 27,5 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre 2022 selon les données du fournisseur de recherche et d'indices sur les hedge funds HFR. Principales victimes de ces sorties, les stratégies equity hedge qui ont subi des rachats estimés à 18,5 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022, dont 14,7 milliards pour les seules stratégies fundamental value. Les stratégies event driven ont, elles, vu sortir 2,6 milliards de dollars, sorties qui ont particulièrement touché les fonds de situations spéciales. La décollecte a également affecté les stratégies d'arbitrage de valeur relative (relative value arbitrage) et les stratégies macro qui ont enregistré respectivement des rachats nets de 3,5 et 3 milliards de dollars.En outre, les hedge funds ont perdu 157,7 milliards de dollars d'encours au deuxième trimestre 2022 en raison de leurs performances négatives pour la majorité d'entre eux. Seuls les hedge funds macro ont été performants gagnant 28,9 milliards de dollars sur le trimestre, là où les stratégies equity hedge et event driven ont perdu respectivement 83,8 et 87,7 milliards de dollars. Les performances négatives des stratégies relative value ont, elles, engendré une perte de 15,1 milliards d'encours sur le deuxième trimestre. Au total, selon HFR, la décollecte des hedge funds sur le premier semestre 2022 atteint 7,7 milliards de dollars à laquelle s'ajoute une perte de 183,4 milliards de dollars liée aux performances des hedge funds. Les encours des hedge funds qui avaient dépassé les 4.000 milliards de dollars en début d'année sont redescendus à 3.820 milliards de dollars. L’indice investissable HFRI 500 Fund Weighted Composite Index, a vu sa performance baisser de -4,1 % au cours du premier semestre 2022, avec une baisse de -2,7% en juin.