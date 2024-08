Les investisseurs restent sur les fonds monétaires et reviennent sur les actions européennes

Alors que les marchés retrouvaient leur calme, les investisseurs sont restés prudents, plaçant encore 27,5 milliards de dollars dans des fonds monétaires sur la semaine au 14 août. C’est ce que montre le flow show de Bank of America Securities, sur les flux mondiaux des fonds, réalisé à partir des données d’EPFR. La semaine précédente, ils avaient investi plus de 80 milliards de dollars sur ces produits .

Les fonds actions ont continué à collecter, pour la dix-septième semaine consécutive, engrangeant 11,5 milliards de dollars. Le fait marquant de la semaine est que les fonds de gestion active (par opposition aux ETF) enregistrent leur plus faible décollecte depuis septembre 2023. Mais les ETF continuent de s’arroger la part du lion, avec 14,1 milliards de dollars.

Les actions européennes renouent avec la collecte

Notons aussi que les fonds en actions européennes renouent avec la collecte pour la première fois depuis mai 2024. Celle-ci reste faible, à hauteur de 100 millions de dollars.

Le dynamisme de la catégorie actions reste porté par les fonds actions américaines, qui attirent 5,5 milliards de dollars, donc 4 milliards de dollars pour les grandes capitalisations. La tech mobilise 3 milliards de dollars.

Les fonds actions japonaises, qui avaient fortement collecté la semaine précédente, ont encore réuni 1,6 milliard de dollars. Les fonds actions émergentes engrangent 1 milliard.

Les fonds obligataires ont levé 6,4 milliards de dollars, grâce aux flux vers les fonds d’obligations investment grade (3,7 milliards) et aux fonds d’obligations gouvernementales (3,9 milliards). A noter que les fonds d’obligations à haut rendement renouent avec la collecte, à hauteur de 300 millions de dollars.

Enfin, les fonds or et les fonds crypto ont attiré respectivement 400 millions et 200 millions de dollars.

Laurence Marchal