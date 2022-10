Les investisseurs privilégient à nouveau les fonds de dettes souveraines

(NEWSManagers.com) - Dans le tumulte des marchés, les investisseurs internationaux ont une nouvelle fois joué la prudence en matière de placement dans des fonds d’investissement. Entre le 22 et le 28 septembre, les flux nets se sont principalement dirigés vers les stratégies liées aux grandes capitalisations américaines et la dette souveraine, selon le «Flow Show», le rapport hebdomadaire de BofA Global Research sur les flux dans les fonds d'investissement. Dans le même temps, le reste des fonds obligataires ont décollecté, tout comme les fonds monétaires, dont les porteurs de parts ont repris 52,8 milliards de dollars en cette fin de trimestre.

L'univers des fonds obligataires a enregistré 13,7 milliards de dollars de retraits nets cette semaine dans sa globalité. Les fonds de dettes souveraines au nominal ont pourtant attiré 7,7 milliards de dollars. Mais ce bon résultat est contrebalancé par une décollecte de 7,1 milliards sur les fonds de dettes d’entreprises notées de bonne qualité investment grade, de 4,4 milliards sur la dette émergente, de 3,3 milliards sur les fonds de dettes municipales, et de 2,2 milliards sur la dette d’entreprises notées high yield.

Du côté des actions, la collecte s’élève à 7,6 milliards de dollars. Mais les fonds gérés de manière active ont souffert, avec une décollecte de 13,7 milliards de dollars, tandis que les fonds indiciels (ETF) ont reçu 21,3 milliards de dollars. Les fonds d’actions américaines ont obtenu la grande majorité des flux, avec 8,9 milliards de dollars nets. Cela provient principalement des fonds de grandes capitalisations, avec +11,6 milliards. Peu d’autres stratégies sur le continent ont enregistré une collecte nette cette semaine, à l’exception de ceux centrés sur les secteurs de l’énergie (+0,8 milliard), de la tech (+0,7 milliard), et des « utilities » (+0,3 milliard). Deux catégories ont connu une forte décollecte dans les actions américaines : les stratégies croissance (-3,1 milliards de dollars) et matériaux (-3,7 milliards). Dans le reste du monde, les fonds d’actions japonaises ont reçu 1,9 milliard de dollars, et ceux d’actions émergentes 1,7 milliard. Les fonds d’actions européennes ont, eux, rendu 0,3 milliard de dollars.