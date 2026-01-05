Les investisseurs pourraient se mettre à la recherche de valeur en 2026, alors que le rallye de l'IA arrive à maturité

Selon plusieurs analystes, les investisseurs mondiaux rechercheront activement cette année des opportunités dans les poches sous-évaluées des marchés financiers, alors que les inquiétudes croissantes concernant une bulle de l'IA poussent les traders à regarder au-delà des actions technologiques très valorisées.

Les actions américaines ont été volatiles en 2025, plongeant presque en territoire baissier en avril à la suite des tarifs douaniers radicaux du président Donald Trump, avant de rebondir à des niveaux record.

La dynamique haussière devrait se poursuivre en 2026, selon les analystes, même si les investisseurs devront peut-être se montrer sélectifs quant aux actifs qu'ils choisissent.

"Cet environnement est propice à l'investissement actif", ont déclaré les stratèges du BlackRock Investment Institute.

Les prix des métaux ont été les grands gagnants de 2025, car le dollar a chuté en raison des attentes de réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, ce qui a également stimulé les actifs des marchés émergents.

Mais les stratèges misent sur quelques autres classes d'actifs pour gagner du terrain cette année.

LES PETITES CAPITALISATIONS

Après des années de mise à l'écart, les petites capitalisations américaines pourraient revenir sur le devant de la scène grâce à l'amélioration des perspectives de bénéfices et à la baisse des coûts d'emprunt.

"La grande différence à l'horizon 2026, c'est que nous voyons enfin la croissance des bénéfices revenir dans les petites capitalisations", a déclaré Oren Shiran, gestionnaire de portefeuille chez Lazard Asset Management.

Les traders s'attendent à deux réductions de 25 points de base de la part de la banque centrale américaine en 2026, selon les estimations compilées par LSEG. Les sociétés à petite capitalisation sont généralement plus endettées et sont donc parmi les premières à bénéficier d'une baisse des taux d'intérêt.

Steven DeSanctis, stratège actions chez Jefferies, prévoit que l'indice Russell 2000 .RUT , qui suit les petites capitalisations, atteindra 2 825 points d'ici à la fin de 2026, soit un gain de près de 14 % par rapport à 2025.

L'OR

La hausse historique de l'or en 2025 en a fait la meilleure année pour le métal jaune depuis la crise pétrolière de 1979. J.P. Morgan et Bank of America prévoient que le prix de l'or atteindra 5 000 dollars l'once cette année, contre 4 314,12 dollars en 2025.

Les analystes du Wells Fargo Investment Institute s'attendent à ce que les conditions favorables persistent, mais ont déclaré que les gains pourraient se faire à un rythme plus mesuré.

Une autre source de soutien pourrait provenir des achats des banques centrales, qui ont diversifié leurs réserves au-delà des actifs libellés en dollars.

SOINS DE SANTÉ ET SERVICES FINANCIERS

Le secteur de la santé pourrait être l'un des secteurs les plus performants, sous l'effet d'une vague de mesures politiques. Morgan Stanley a déclaré que la portée croissante des médicaments amaigrissants pourrait stimuler le secteur.

Les valeurs financières, en particulier les banques, devraient également surperformer grâce à l'accélération des fusions et acquisitions et à la reprise de la croissance des prêts.

La valorisation du secteur reste attrayante, soutenue par la déréglementation et les gains d'efficacité induits par l'IA, les banques à moyenne capitalisation offrant des opportunités convaincantes en début de cycle, a déclaré Morgan Stanley.

MONNAIES

Le dollar américain est prêt pour un nouvel accès de faiblesse en 2026, selon les analystes, car la Fed devrait réduire les taux d'intérêt pour amortir le refroidissement du marché du travail. L'incertitude politique, y compris la nomination d'un nouveau président de la Fed, devrait également ajouter à la volatilité.

Toute vente augmenterait l'attrait des alternatives dans les monnaies des marchés émergents telles que le yuan chinois CNY= et le real brésilien BRL= , les mouvements de devises étant de plus en plus influencés par des politiques divergentes.

La couronne tchèque EURCZK= pourrait bénéficier d'un nouvel élan grâce aux hausses de taux de la Banque nationale tchèque, selon les économistes d'ING.

Par ailleurs, les devises liées aux matières premières telles que le dollar australien AUD= et le dollar néo-zélandais NZD= pourraient également bénéficier de l'amélioration des perspectives de croissance mondiale, ont écrit les analystes de MUFG.

Parmi les pays du G7, l'euro devrait bénéficier du soutien des mesures de relance budgétaire, tandis que le yen japonais pourrait rester vulnérable à court terme, avant de se redresser, selon MUFG.

MARCHÉS ÉMERGENTS

Les marchés émergents devraient maintenir des flux importants en raison d'un dollar américain plus faible et de valorisations relativement bénignes.

"Les marchés émergents sont devenus moins volatils que les marchés développés", ont déclaré les stratèges de BofA Global.

on se focalise trop sur le fait que la croissance des marchés émergents n'est pas aussi élevée qu'au "bon vieux temps". C'est vrai, mais les indicateurs de stabilité macroéconomique n'ont jamais été aussi bons depuis longtemps

Toutefois, la politique intérieure pourrait mettre des bâtons dans les roues, en particulier lorsque plusieurs pays, dont le Brésil et la Colombie, se dirigent vers des élections.

OBLIGATIONS À HAUT RENDEMENT ET OBLIGATIONS D'ENTREPRISE

Les marchés des obligations à haut rendement et des obligations d'entreprise pourraient être très actifs en 2026, car la vigueur des transactions augmentera la demande de financement des rachats et les poids lourds de l'IA continueront probablement à chercher des capitaux pour financer leurs investissements dans les centres de données, selon les stratèges.

À la mi-décembre 2025, les émissions à haut rendement s'élevaient à 325 milliards de dollars, soit 17 % de plus qu'en 2024 et le meilleur résultat depuis le record de l'ère pandémique de 2021, selon les données de PitchBook.

"Nous avons un point de vue constructif sur les obligations à haut rendement en 2026. Au cours de l'année écoulée, l'appétit pour les obligations à haut rendement a été fort, absorbant confortablement ce qui a été une année d'offre relativement élevée", ont écrit les gestionnaires de portefeuille du gestionnaire d'actifs Janus Henderson dans une note.

LES CONTRATS ÉVÉNEMENTIELS: UN "SUPERCYCLE"

Les contrats événementiels, qui permettent aux utilisateurs de parier sur les résultats d'événements réels dans les domaines de la politique, du sport et des marchés financiers, devraient devenir l'une des classes d'actifs à la croissance la plus rapide, alimentée par la demande croissante des investisseurs individuels.

Ils sont devenus populaires avant l'élection présidentielle américaine de 2024 et ont incité une vague de startups à lancer des contrats événementiels.

"Nous sommes au début d'un supercycle pour cette classe d'actifs en plein essor", a déclaré Vlad Tenev, directeur général de Robinhood HOOD.O , lors d'une conférence.

Robinhood est devenu l'un des plus grands acteurs dans ce domaine, tandis que Coinbase COIN.O tente également de s'imposer dans le secteur.

Les analystes de la société de courtage Citizens Financial ont estimé que les marchés prédictifs généraient actuellement près de 2 milliards de dollars de revenus, chiffre qui pourrait être multiplié par cinq d'ici à 2030 lorsque les institutions commenceront à y participer.

Cette croissance rapide attire toutefois l'attention des autorités de régulation des États, qui accusent les marchés de ressembler à des paris sportifs et d'encourager potentiellement les comportements spéculatifs.