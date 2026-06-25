Les investisseurs particuliers ne sont pas si sûrs que les États-Unis remporteront la course à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouvelle version pour ajouter « the » au titre)

* Le Dow Jones en hausse; le S&P 500 et le Nasdaq dans le rouge

* Le secteur industriel en tête des hausses du S&P 500; le secteur de la consommation de détail enregistre la plus forte baisse

* L'or et le pétrole brut américain progressent; le dollar et le bitcoin reculent

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,38 %

25 juin - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse suivante:

LES INVESTISSEURS PARTICULIERS NE SONT PAS SÛRS QUE LES ÉTATS-UNIS REMPORTENT LA COURSE À L'IA

La Chine est la mieux placée pour mener la course mondiale à l’IA, devançant même les États-Unis, actuellement en tête, selon les investisseurs particuliers interrogés par la plateforme d’investissement eToro.

Dans une enquête menée auprès de 11 000 participants dans 13 pays, 47% ont choisi la Chine contre 46% pour les États-Unis, ce qui montre à quel point la bataille pour la domination mondiale en matière d’IA est devenue acharnée.

Ce changement de sentiment est corroboré par les chiffres. Entre le deuxième trimestre 2024 et le deuxième trimestre 2026, la proportion d’investisseurs s’attendant à ce que la Chine génère les meilleurs rendements boursiers à long terme est passée de 24% à 29%, tandis que celle des États-Unis a chuté de 45% à 35%, a indiqué eToro.

Les prouesses de la Chine dans le domaine de l’IA ont été mises en lumière en janvier 2025, lorsque la start-up DeepSeek a dévoilé un modèle d’IA à faible coût qui a ébranlé les leaders du secteur tels que Nvidia NVDA.O et déclenché une vague de ventes massives de titres technologiques à l’échelle mondiale.

"Les investisseurs prennent conscience que la Chine a mis en place son propre écosystème puissant en matière d’IA, avec des entreprises telles qu’Alibaba BABA.N , Tencent et Baidu

BIDU.O , ainsi qu’une envergure considérable dans les infrastructures cloud, la fabrication de pointe et les applications grand public", a déclaré Lale Akoner, stratège des marchés mondiaux chez eToro.

"Les États-Unis restent le pilier des portefeuilles d’actions mondiaux, mais leur avance perçue en matière de rendements futurs s’est fortement réduite… cela suggère que les investisseurs commencent à adopter une vision plus équilibrée quant aux sources potentielles de croissance future."

Du côté américain, les investisseurs particuliers diversifient leurs paris sur l’IA. Environ 33% des personnes interrogées dans le cadre d’une enquête menée aux États-Unis estiment que les grandes entreprises technologiques qui intègrent l’IA, telles que Microsoft MSFT.O , Alphabet

GOOGL.O et Meta Platforms META.O , sont les mieux placées pour générer les rendements les plus élevés.

30% privilégient les entreprises axées sur l’IA, telles qu’OpenAI, Anthropic et xAI, ainsi que les fabricants de semi-conducteurs et de puces, comme Nvidia et Intel INTC.O . L’une des plus grandes surprises de 2026 a été celle des fabricants de puces mémoire. Western Digital WDC.O , Seagate

STX.O et Micron Technology MU.O figurent parmi les valeurs les plus performantes du S&P 500, leur valeur ayant plus que triplé. Micron a couronné le tout en rejoignant le "club des 1 000 milliards de dollars" fin mai.

rédigé par Purvi Agarwal

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