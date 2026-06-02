Les investisseurs particuliers alimentent une vague d'achats record sur un ETF américain dédié aux logiciels, alors que les opérations liées à l'IA prennent de l'ampleur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'ETF le plus important du secteur des logiciels, l'(), a enregistré lundi le plus gros volume d'achats en une seule journée jamais réalisé par des investisseurs particuliers, selon les données de Vanda Research.

Les actions du secteur des logiciels ont largement récupéré les pertes subies en début d'année, lorsque les craintes de perturbations à l'échelle du secteur dues à l'essor de l'IA avaient secoué le secteur, même si la volatilité persiste.

* Les petits investisseurs ont acheté lundi pour 46 millions de dollars nets d'actions de l'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector IGV.Z , dépassant de près de 40 % le précédent record journalier , selon Vanda.

* Le précédent record d'achat de l'ETF remontait à début février, lorsque les investisseurs particuliers avaient acheté pour 32 ,8 millions de dollars nets .

* « Le secteur de l'IA et des semi-conducteurs montre les premiers signes d'une expansion en termes de flux. Le logiciel apparaît comme l'un des premiers bénéficiaires », a déclaré Vanda Research dans une note.

* ServiceNow NOW.N , International Business Machines

IBM.N , Adobe ADBE.O , Atlassian TEAM.O , Salesforce CRM.N et Workday WDAY.O ont progressé de 7,5 % à 9,6 % lors de la dernière séance.

* L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector a bondi de 5,9 %, atteignant son plus haut niveau en près de cinq mois.

* Les inquiétudes des investisseurs concernant les bouleversements liés à l'IA se sont amplifiées depuis qu'Anthropic a lancé en février de nouveaux outils automatisant des tâches dans divers domaines, notamment le marketing et l'analyse de données, ce qui a fait craindre que de tels produits ne mettent sous pression les entreprises de logiciels traditionnelles.

* La récente remontée a toutefois perdu de son élan mardi, l'ETF des logiciels ayant reculé de 3,1 %. Intuit et Workday figuraient également parmi les titres les moins performants de l' .SPX e du S&P 500 en début de séance.

* En tenant compte des pertes de mardi, l'ETF des logiciels affichait une baisse de plus de 1 % depuis le début de l'année.