Les investisseurs paresseux s'unissent ! Vanguard relève le défi de l'"apathie rationnelle" : Ross Kerber

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters. par Ross Kerber

Les réformateurs potentiels du vote des entreprises se heurtent toujours au même problème: tout est si compliqué pour l'investisseur individuel. Les réformateurs devraient peut-être faire attention à ce qu'ils souhaitent.

Si un émetteur américain typique d'actions publiques organise un vote sur 9 points lors de son assemblée annuelle, les actionnaires de fonds indiciels comme le Vanguard 500

VOO.P pourraient être confrontés à 4 500 décisions par an sur la manière de voter les points figurant sur les bulletins de vote par procuration lors des assemblées annuelles des entreprises. Qui pourrait analyser tout cela?

Un article à paraître, rédigé par un groupe de professeurs de droit et de commerce de Duke, de l'université de Floride et de Columbia, évoque le problème de l'"apathie rationnelle", c'est-à-dire l'idée que les actionnaires ne perdront pas leur temps à chercher comment exprimer des votes compliqués qui n'ont que peu d'impact.

Au lieu de cela, les sociétés de fonds se chargent elles-mêmes de l'organisation des votes. Auparavant, personne ne s'en souciait, à l'exception des réformateurs environnementaux et sociaux. Puis, les conservateurs américains ont réalisé qu'ils pouvaient faire pression sur les sociétés et les gestionnaires d'actifs sur la manière dont ils organisent ces votes .

Les grands gestionnaires peuvent éviter la ligne de mire en utilisant des programmes de vote "pass-through" permettant aux investisseurs de fonds d'influencer certains des votes par procuration des fonds lors des assemblées annuelles des entreprises.

Ainsi, lors d'une réunion d'information avec des journalistes cette semaine, John Galloway, responsable de la gestion de Vanguard, a déclaré que 82 000 investisseurs individuels avaient utilisé son programme Voting Choice au cours de la période de 12 mois qui s'est achevée le 30 juin, soit environ le double de la même période de l'année précédente. Ils ont voté pour des actions d'une valeur de 9 milliards de dollars, soit trois fois plus que l'année dernière .

Cela reste une goutte d'eau par rapport aux 50 millions d'investisseurs de Vanguard et à ses 11 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Mais préparez-vous à ce que les choses décollent. John Galloway a indiqué que Vanguard avait commencé à travailler avec des entreprises pour offrir le choix du vote aux participants à des plans de retraite de type 401(k). Il a également publié de nouveaux chiffres montrant que les investisseurs répartissent leurs votes sur un éventail plus large de politiques de vote, y compris une nouvelle politique Egan-Jones avec des critères anti-ESG .

"Nous pouvons constater que les investisseurs ont clairement démontré le "choix" dans le Choix de l'investisseur cette année", a déclaré John Galloway.

SOUTENIR LES PATRONS

Les réformateurs qui prônent des mesures telles que la réduction de la rémunération des directrices générales espèrent vivement que cette évolution permettra de retirer le pouvoir aux gestionnaires de fonds, qui ont tendance à ne pas faire de vagues, notamment parce qu'ils perçoivent des honoraires pour la gestion des comptes de retraite des entreprises.

Mais dans le projet de document, les universitaires écrivent qu'une conséquence surprenante de l'augmentation du vote par correspondance pourrait être d'accroître le pouvoir des conseils d'administration, puisque les investisseurs individuels ont tendance à choisir des politiques qui soutiennent la direction de l'entreprise.

Ils citent deux votes serrés qui ont eu lieu chez Tesla

TSLA.O l'année dernière. Les actionnaires ont approuvé de justesse les mesures demandant au constructeur de voitures électriques de réduire la durée du mandat de ses administrateurs à un an au lieu de trois , et de n'exiger que des votes à la majorité simple pour certains changements de gouvernance, au lieu de la norme actuelle des deux tiers.

La principale équipe de gestion de Vanguard a soutenu les deux mesures. Parmi les actions participant au programme de vote pilote de l'année dernière, 36 % se sont abstenues ou ont soutenu la direction. Si ces 36 % s'étaient appliqués à tous les fonds d'actions indiciels de Vanguard, les deux propositions seraient tombées juste en dessous du seuil de 50 % requis par les deux éléments, ont constaté les auteurs.

À mesure que les programmes de choix de vote par procuration se développent, "les réalités d'un écosystème modifié deviennent de plus en plus probables", écrivent les auteurs.

Dorothy Lund, professeure à la Columbia University Law School et l'une des auteurs, a déclaré dans une interview qu'il y avait beaucoup à dire sur le vote par procuration en tant que moyen de donner du pouvoir aux investisseurs engagés qui ne sont pas d'accord avec le vote de leurs gestionnaires.

Mais la plupart des investisseurs en fonds communs de placement n'ont pas vraiment envie de réfléchir à leurs avoirs, et encore moins à la manière de voter par procuration. C'est pourquoi les nouvelles politiques de vote pourraient principalement renforcer les conseillers en vote par procuration, qui pourraient à terme inclure des influenceurs financiers en ligne - les "FinFluencers" - diffusant leurs recommandations de vote sur TikTok.

En théorie, plus de concurrence devrait conduire à de meilleurs choix, a déclaré Dorothy Lund. Le danger, selon elle, est que le vote par procuration devienne si libre que les entreprises ne sachent plus quels actionnaires écouter.

"La mise en œuvre d'un vote par procuration véritablement ouvert pourrait conduire à une fragmentation complète, où les émetteurs ne sauraient pas à qui s'adresser parce que personne ne dirige vraiment le vote", a déclaré Dorothy Lund.