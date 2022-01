Les investisseurs ont retiré plus de 80Md$ en une semaine des fonds monétaires

(NEWSManagers.com) - La semaine du 13 au 19 janvier a été particulièrement difficile pour les fonds d'investissement, selon le " Flow Show" , le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Les fonds monétaires ont décollecté 83,7 milliards de dollars (73,9 milliards d'euros), et les fonds obligataires 3,2 milliards. Dans le même temps, la collecte des fonds actions s'est affaissée, mais est restée positive, à 11 milliards de dollars.

Dans l'obligataire, les investisseurs sont sortis de la quasi-totalité des segments de marché. Les fonds d'obligations d'entreprises investment grade ont rendu 0,8 milliard de dollars, ceux de titres à haut rendement 2,3 milliards, et ceux de dette émergente 2,2 milliards. Seuls les fonds d'obligations souveraines (+0,6 milliard) et de dette bancaire (+1,9 milliard) ont su conserver de l'attractivité.

Les fonds actions, qui avaient attiré pas moins de 56 milliards de dollars sur les quatorze derniers jours, ont cette fois vu leur collecte baisser de rythme. Les investisseurs ont favorisé les fonds actions japonaises, (+0,9 milliard de dollars), européennes (+2,7 milliards) et surtout émergentes (+5,3 milliards, dont 3,5 milliards pour la Chine). A l'inverse, les fonds actions américaines ont rendu 5,9 milliards de dollars. Sur ce marché, les investisseurs ont privilégié les stratégies défensives, comme les fonds value (+1,6 milliard de dollars), ainsi que les secteurs des financières (+2,4 milliards) et des matériaux (+1,8 milliard). Les fonds croissance et grandes capitalisations ont eux fortement décollecté, de respectivement -4,7 milliards et -5,9 milliards de dollars.