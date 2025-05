Les investisseurs mondiaux reviennent sur les fonds actions US

Délaissés ces dernières semaines, les fonds investis sur les actions américaines ont enregistré une collecte nette de 19,8 milliards de dollars sur la semaine au 14 mai, selon le flow show de BofA réalisé à partir des données EPFR sur les flux mondiaux des fonds. Il s’agit de la première collecte en cinq semaines.

Les investisseurs ne se sont pas pour autant détournés des fonds actions européennes, qui ont engrangé 2,5 milliards de dollars sur la semaine. Depuis le début de l’année, ils ont accumulé 110 milliards de dollars, soit le plus gros montant en dix ans. Les fonds actions US restent en tête, avec 416 milliards de dollars.

Toutes zones géographiques confondues, les fonds actions ont engrangé 25,2 milliards de dollars sur les sept jours.

Les fonds obligataires ont de leur côté attiré 13,1 milliards de dollars. Les fonds crédit (investment grade et high yield) ont notamment réuni 8,6 milliards de dollars, soit la plus forte collecte en dix semaines. La dette émergente, avec 1,5 milliard de dollars, a affiché sa plus forte collecte depuis janvier 2023.

Les fonds crypto continuent d’avoir du succès, et ont levé 900 millions de dollars.

En revanche, les fonds monétaires ont vu sortir 17,5 milliards de dollars et les fonds or, 400 millions de dollars, signe que les investisseurs commencent à se sentir un peu plus en confiance… Malgré cette légère décollecte, les fonds or ont accumulé 85 milliards de dollars de flux depuis le début de l’année, ce qui serait un record.

Laurence Marchal