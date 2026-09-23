Les investisseurs misent sur une augmentation des budgets du Pentagone. Alors pourquoi les valeurs du secteur de la défense sont-elles en difficulté ?

Un F-35, produit par Lockheed Martin. (Crédit: / Lockheed Martin)

Les perspectives en matière de dépenses de défense américaines n'ont rarement été aussi favorables. Les conflits mondiaux, la montée des menaces pour la sécurité et le soutien bipartisan aux investissements militaires ont alimenté les attentes d'une augmentation des budgets du Pentagone dans les années à venir. Pourtant, les valeurs du secteur de la défense peinent à tirer parti de cette situation.

Selon les analystes de Bernstein, le problème ne réside pas dans la demande, mais dans un dysfonctionnement.

La société de courtage fait valoir que les investisseurs sont de plus en plus frustrés par l'incapacité du Congrès à apporter de la clarté budgétaire. Alors que le Pentagone fait pression pour des dépenses nettement plus élevées, les législateurs restent enlisés dans un processus d'affectation des crédits qui laisse en suspens des décisions clés en matière de financement.

Cette incertitude a lourdement pesé sur les actions du secteur de la défense . Le secteur est passé d'une cotation en prime par rapport au marché dans son ensemble à une cotation en décote, alors même que les perspectives de dépenses à long terme se sont améliorées. Les investisseurs se soucient moins de savoir si les budgets de la défense vont augmenter que de savoir quand les fonds seront effectivement débloqués.

Cette préoccupation est particulièrement vive pour les programmes de défense antimissile, l'une des principales priorités du Pentagone. Bernstein estime qu'une part importante du financement des initiatives clés de croissance reste liée à la procédure de réconciliation budgétaire plutôt qu'au processus budgétaire ordinaire, ce qui expose les programmes à des retards et à des négociations d'ordre politique.

L'ironie est que les fondamentaux du secteur restent solides. Les entreprises de défense continuent d'afficher des carnets de commandes record, tandis que les propositions de dépenses laissent entrevoir une croissance soutenue des budgets d'acquisition et de recherche, qui profitent directement au secteur.

ALORS, QUAND LES INVESTISSEURS PEUVENT-ILS ACHETER ?

Bien que Bernstein reste optimiste quant aux perspectives à long terme du secteur, la société ne voit pas d'urgence à acheter des actions du secteur de la défense avant novembre.

La société de courtage considère les élections de mi-mandat américaines du 3 novembre comme un événement susceptible de clarifier la situation budgétaire et de créer un point d'entrée plus attractif pour les investisseurs.

D'ici là, nombreux sont ceux qui devraient rester sur la touche alors que les négociations budgétaires au Congrès s'éternisent, même si les anticipations d'une hausse des dépenses de défense restent intactes. Compte tenu de cette incertitude, Bernstein a légèrement revu à la baisse ses multiples de valorisation pour le secteur.

Pour l'instant, les valeurs du secteur de la défense restent prises entre des tendances favorables en matière de dépenses à long terme et l'incertitude budgétaire à court terme qui règne à Washington.

(Rashika Singh)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))