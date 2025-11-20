Les investisseurs misent sur les actions américaines et émergentes mi-novembre

Les investisseurs ont privilégié les fonds actions américaines et émergentes, ainsi que les fonds obligataires investment grade sur la semaine au 12 novembre, selon le Flow Show de BofA, réalisé à partir des données d’EPFR sur les flux des fonds.

Les fonds actions américaines ont attiré 6,4 milliards de dollars et les fonds actions émergentes, 5,4 milliards de dollars, tirant la catégorie – au total, les fonds actions ont drainé 18,3 milliards de dollars. Par ailleurs, les fonds actions européennes ont renoué avec la collecte, à 800 millions de dollars. Les fonds actions japonaises affichent leur première décollecte en trois semaines (900 millions).

D’un point de vue sectoriel, les fonds santé ont engrangé 1,9 milliard de dollars. Les fonds énergie affichent leur plus forte collecte de ces cinq derniers mois, avec 900 millions. Les fonds tech ont encore drainé 6 milliards de dollars.

Côté obligataire, les fonds investment grade ont levé 10,9 milliards de dollars. Les fonds d’obligations gouvernementales ont réuni 4,6 milliards de dollars. Le total des fonds obligataires affiche une collecte de 18,7 milliards de dollars.

Les fonds monétaires et les fonds or ont attiré 2,9 milliards de dollars et les fonds crypto, tout juste 22 millions dans un contexte d’effondrement des cours du bitcoin .

Laurence Marchal