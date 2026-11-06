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Les investisseurs japonais se ruent sur les obligations étrangères à long terme alors que les valeurs technologiques reculent
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 05:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les investisseurs japonais ont acheté des obligations étrangères à long terme pour la première fois en sept semaines au cours de la semaine qui s'est terminée le 31 octobre, privilégiant la sécurité dans un contexte de correction des valeurs technologiques et après que la Réserve fédérale a maintenu ses taux d'intérêt inchangés.

Ces investisseurs ont fait fi des inquiétudes antérieures concernant la hausse des coûts énergétiques et de la dette publique, alors que le secteur de l’IA a reculé en raison des résultats décevants de certaines grandes entreprises.

Les opérateurs guettaient les signes indiquant qu’un volume suffisant de capitaux revenait au pays , de nature à influencer les marchés japonais et internationaux.

Les investisseurs japonais ont acheté, en termes nets, 1 310 milliards de yens (8,31 milliards de dollars) d’obligations étrangères à long terme, après avoir retiré un total de 3 510 milliards de yens au cours d’une série de ventes qui s’est étendue sur six semaines, selon les données du ministère japonais des Finances. Ils ont toutefois vendu, en termes nets, 209,3 milliards de yens de bons à court terme étrangers.

Dans le même temps, les investisseurs étrangers ont injecté 2 360 milliards de yens dans les obligations japonaises, soit le montant le plus élevé depuis le 21 mars. Ils ont acheté pour 1 480 milliards de yens d’obligations à long terme et pour 874,7 milliards de yens de titres à court terme.

L'indice Nasdaq Composite .IXIC , fortement orienté vers les technologies américaines, a reculé de 2 % la semaine dernière après qu'Amazon.com AMZN.O et Alphabet

GOOGL.O ont fait état de fortes sorties de trésorerie, tandis qu'Intel INTC.O a averti qu'il allait brûler des liquidités cette année.

Le Nasdaq a encore reculé de 5,52 % jeudi, dans un contexte de craintes d’un durcissement de la réglementation en matière d’IA après que les démocrates ont pris le contrôle du Congrès américain. Le Nikkei .N225 a perdu environ 6,14 % depuis le début de la semaine.

Les investisseurs japonais ont tout de même retiré 4,38 milliards de yens nets des titres à revenu fixe étrangers depuis le début de l’année, ce qui représente la plus forte sortie de capitaux pour la même période depuis 2022.

Sur les marchés boursiers, les investisseurs japonais ont acheté pour 1 080 milliards de yens nets d’actions étrangères la semaine dernière, prolongeant ainsi leur série d’achats nets hebdomadaires à trois semaines consécutives.

Les investisseurs étrangers ont également acheté pour 1 130 milliards de yens nets d’actions japonaises la semaine dernière, restant acheteurs nets pour la deuxième semaine consécutive.

($1 = 157,6900 yens)

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