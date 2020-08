Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les investisseurs japonais misent sur Yoshihide Suga pour des "Abenomics" 2.0 Reuters • 31/08/2020 à 13:09









par Hideyuki Sano et Stanley White TOKYO, 31 août (Reuters) - Les investisseurs misent sur le secrétaire général du gouvernement japonais Yoshihide Suga pour succéder à Shinzo Abe au poste de Premier ministre et poursuivre la politique économique qui a défini les huit années de son mandat. Les acteurs du marché estiment que Yoshihide Suga, fidèle soutien de Shinzo Abe, qui a annoncé vendredi sa démission pour des raisons de santé, sera en mesure d'obtenir suffisamment de voix lors de l'élection pour désigner le nouveau dirigeant du Parti libéral démocrate (PLD) prévue le 14 septembre. Un gouvernement Suga laisserait supposer une continuation des politiques économiques, fiscales et réformatrices de Shinzo Abe, surnommées les "Abenomics". En Bourse, les actions des groupes télécoms ont chuté, Yoshihide Suga souhaitant depuis longtemps réduire les tarifs de la téléphonie mobile, tandis que les titres liées aux voyages ont grimpé en flèche, le secrétaire général du gouvernement japonais ayant déclaré la semaine dernière qu'il voulait promouvoir le tourisme pour remettre l'économie du pays sur pied. L'indice Nikkei .N225 a rebondi de 1,12% ce lundi, effaçant les pertes de la session précédente, et le yen JPY= a retrouvé une certaine stabilité, les investisseurs s'attendant à ce que Yoshihide Suga poursuive la politique de soutien en faveur du marché boursier. "Les marchés commencent à intégrer l'éventualité d'un gouvernement Suga. Il continuera les politiques de Shinzo Abe, il n'y aura pas de vide politique", a déclaré Takashi Hiroki, en charge de la stratégie chez Monex Securities. L'ancien ministre de la Défense, Shigeru Ishiba, est également cité pour succéder à Shinzo Abe et fait figure de favori dans les sondages d'opinion. Selon les analystes, Shigeru Ishiba, un rare critique de l'actuel Premier ministre au sein du PLD, essaiera probablement de freiner la politique monétaire ultra-accommodate de la Banque du Japon, ce qui pourrait limiter ou mettre fin au programme d'achat par le biais de fonds indiciels cotés (ETF). "Un gouvernement Ishiba est la plus grande crainte des marchés mais les chances de Shigeru Ishiba ont beaucoup diminué. Tant qu'une personne comme Yoshihide Suga aura le poste, la continuité politique calmera les marchés", a déclaré Norihiro Fujito, responsable de la stratégie investissement chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. (Version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées USD/JPY SPOT Six - Forex 1 +0.55% Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.12%